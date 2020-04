E’ crollato il ponte di Caprigliola, un importante viadotto che collega La Spezia e Massa, sulla strada provinciale 70. Nel crollo sono rimasti coinvolti due furgoni. Un ferito trasportato in ambulanza.

Mentre il Ponte Morandi è in ricostruzione, un altro è crollato ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, sulla strada provinciale 70 che attraversa il fiume Magra. Il ponte si trova in località Albiano e collega la Sp70 con la Sp62, ovvero la Cisa. Nel crollo, informa Rainews, sarebbero rimasti coinvolti due furgoni. Ma i soccorritori, a lavoro sul posto, stanno verificando la presenza di altri mezzi. Dalle prime informazioni sembra che la persona che era a bordo di uno dei due furgoni sia stata trasportata in ospedale in codice giallo, per un trauma toracico. Tuttavia, le condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. L’altro conducente, sarebbe riuscito a mettersi in salvo ed è sotto choc. Per fortuna, il lockdown ha evitato il verificarsi di un’altra tragedia. Se infatti, a circolare sulla strada, sarebbero state più macchine, un disastro si sarebbe certamente verificato.

#8aprile 10.25 #Aulla (MS), crollo ponte sulla SP70 che collega la SP62, in località Albiano. Stanno operando i #vigilidelfuoco anche con squadre #usar ed elicottero per verificare la presenza di auto coinvolte pic.twitter.com/0VvXh9mInV — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) April 8, 2020

Il ponte collega Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara, e Santo Stefano Magra, tra Toscana e Liguria. L’infrastruttura negli ultimi mesi era stata al centro di polemiche dopo che, lo scorso novembre, in seguito a un’ondata di maltempo, si era formata una crepa. Ma, riferisce Tgcom24, dopo un intervento un sopralluogo, i tecnici di Anas avevano dato il via libera alla circolazione senza limiti al traffico. “Il ponte è importantissimo per la popolazione dell’alta Lunigiana, punto di collegamento sia con i primi territori della Liguria sia con il resto della Toscana”, ha spiegato il Presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli ha contattato, fa sapere il Mit, il Sindaco del Comune Roberto Valettini, per accertarsi delle condizioni di salute delle persone coinvolte e ha inoltre chiesto immediatamente una dettagliata relazione ad Anas. Italgas ha invece riferito di aver bloccato la fuga di gas, causata dalla rottura di una conduttura in seguito al collasso del ponte.

Fonte: Mit, Tgcom24, Rainews

