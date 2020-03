Una foto pubblicata dal Messaggero ha immortalato il leader della Lega Matteo Salvini mentre passeggia con Francesca Verdini, la sua fidanzata, tenendola per mano. Tra i due nessuna distanza di sicurezza e nessuna mascherina. Ma l’ex Ministro si giustifica su Facebook.

Lui è l’ex Presidente del Consiglio Matteo Salvini, lei è la sua compagna Francesca Verdini. Insieme, in Via del Tritone, a Roma, passeggiano mano nella mano. L’immagine è stata scattata ieri ed è stata pubblicata oggi dal quotidiano Il Messaggero, esclusiva di Francesco Troiati. Le immagini hanno scatenato le ire delle opposizioni che hanno fatto notare che i due non hanno rispettato la distanza di sicurezza prevista – almeno un metro – oltre a non indossare le mascherine. Alcuna prevenzione, e un cattivo esempio, grida il web. “Non seguite il suo esempio, vi scongiuro. E’ una vergogna”, ha scritto su Facebook il Primo Cittadino di Benevento Clemente Mastella.

VI SCONGIURO RESTATE A CASAMentre io vi invito a restare a casa, vedo oggi campeggiare su quotidiani nazionali questa… Pubblicato da Clemente Mastella Sindaco su Lunedì 16 marzo 2020

“Mentre trascorre le giornate a dire in qualsiasi salotto televisivo che bisogna chiudere tutto, poi se ne va in giro per la Capitale senza alcuna giustificazione valida, presumiamo, violando regole che diversamente valgono per tutti i cittadini”, ha riferito in una nota – si legge su Adnkronos – il Vicecapogruppo PD alla Camera dei Deputati Michele Bordo. “È l’ennesimo segno di come il leader della Lega continui a prendere in giro gli italiani. La gente è stanca di passerelle televisive e bugie“, ha proseguito.

Ma l’ex Ministro dell’Interno ha replicato su Facebook: “Sì confesso, ieri sono andato a fare la spesa sotto casa con la mia fidanzata. Possono andarci solo quelli di sinistra? Confesso di aver comprato pane, pasta, latte e formaggio. Italiani”.

#Salvini: Sì, confesso. Ieri sono andato a piedi a fare la spesa sotto casa con la mia fidanzata. Possono andarci solo quelli di sinistra? Confesso di aver comprato pane, pasta, latte e formaggio. Italiani. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 16, 2020

Poi, in diretta Facebook, ha aggiunto: “Non andavo a passeggiare al Colosseo, anche io ho il diritto di fare la spesa e andare in farmacia”.

Nuovo ospedale in Fiera a Milano, al lavoro giorno e notte per trovare in tutto il mondo tutti i macchinari necessari per partire.Sempre GRAZIE ai medici, agli infermieri, agli Oss, ai volontari, ai sindaci e soprattutto ai 60 milioni di cittadini ITALIANI.Insieme #celafaremo Pubblicato da Matteo Salvini su Lunedì 16 marzo 2020

Fonte: Matteo Salvini Facebook, Matteo Salvini Twitter, Adnkronos, Il Messaggero, Clemente Mastella Facebook

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]