Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha applicato misure ancora più drastiche per far fronte all’emergenza sanitaria nel nostro paese. Per l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini, tuttavia, il decreto appena emanato rischia di essere l’ennesima perdita di tempo.

Nella tarda serata di mercoledì 11 marzo il Governo ha emanato un nuovo decreto. L’11 marzo – riporta la Repubblica – l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la fase della pandemia. Il Coronavirus ora è, ufficialmente, un’emergenza mondiale. Ha colpito 114 Paesi su 183. In seguito, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato un decreto per avviare misure ancor più drastiche di quelle assunte in precedenza. In un lungo discorso a reti unificate, Conte ha detto di “aver fatto un patto con la sua coscienza” e di aver scelto la sicurezza dell’Italia e degli italiani.

Di primo acchito sembrava che, ad eccezione di negozi di alimentari, farmacie e parafarmacie, tutte le altre attività commerciali sarebbero rimaste chiuse dal 12 marzo e per le prossime due settimane. Ma, di fatto, così non è. Infatti – oltre ad alimentari e farmacie, che vendono beni essenziali – restano aperti anche altre attività commerciali come profumerie, tabaccai, ferramenta e altri. Inoltre, non è stato previsto alcun blocco dei mezzi di trasporto come aveva chiesto il Governatore della Lombardia Attilio Fontana. Anche le attività ristorative, pur non potendo più fare somministrazione, potranno, tuttavia, continuare a fare asporto.

Il leader della Lega Matteo Salvini – riporta Adnkronos – è dunque intervenuto per chiedere al Presidente del Consiglio di adottare misure cautelative più rigorose. “C’è una pandemia, non un’influenzina. Bisogna chiudere tutto. Quello che è fondamentale apre, gli altri hanno diritto a stare a casa. Chiudiamo tutto ora altrimenti rischiamo di non riaprire più”. L’ex Ministro dell’Interno spiega che il nuovo decreto di Conte lascia troppa arbitrarietà ai datori di lavoro di imprese e fabbriche. Infatti – nel corso del suo discorso – Conte ha invitato a dare ai lavoratori la possibilità di lavorare da casa o di metterli in ferie, senza però alcun obbligo. Matteo Salvini ha fatto notare che – ad oggi – la Lombardia conta ben 617 morti per Coronavirus. “Siamo in guerra e in guerra non si adottano le mezze misure. O è chiuso o è aperto e se sbagli paghi, se non rispetti le regole paghi”, ha riferito.

Inoltre, il fatto che il decreto Conte abbia lasciato aperte le tabaccherie ha sollevato dure polemiche anche da parte della popolazione. I tabaccai vendono, soprattutto, sigarette e tabacco, beni certamente non essenziali ma dannosi. Non solo il fumo è dannoso ma – riferisce SkyTg24 – recenti studi relativi al Covid 19 hanno dimostrato che i fumatori hanno maggiori probabilità di contrarre il virus in forma più grave. E le evidenze hanno messo in luce che tra i pazienti ricoverati per Coronavirus, i fumatori presentavano un quadro clinico più critico dei non fumatori. Inoltre per i fumatori i rischio di finire in terapia intensiva è il doppio rispetto a chi non fuma.

