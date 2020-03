Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e donne, è stato ricoverato all’ospedale Sacco di Milano a causa di problemi respiratori molti gravi, febbre, e polmonite. Una sintomatologia legata al Coronavirus.

Leonardo Greco è in ospedale. Ricoverato al Sacco di Milano, l’ex tronista di Uomini e donne – era il lontano 2010 quando il suo percorso si concluse con la scelta di Diletta Pagliano – presenta una sintomatologia legata al Covid-19. Febbre, tosse, gravi problemi respiratori e polmonite acuta. Sintomi che mettono in allarme, in un periodo d’allerta come quello che stiamo affrontando a causa della diffusione del contagio da Coronavirus. Tuttavia, i test fino ad ora effettuati hanno dato solo risultati negativi. Per cui, la situazione potrebbe essere anche peggiore di quella dovuta ad un probabile contagio.

Ad annunciare la situazione e il difficile periodo che sta vivendo, è stato lo stesso Leonardo. “Ho 37 anni , ho sempre amato lo sport , sono sempre stato iperattivo e salutista …Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco“, ha scritto in un post condiviso sui suoi profili social. “Mentre scrivo ho le lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ ossigeno per non avere problemi a respirare, ho continuamente febbre , ho una polmonite interstiziale”, ha proseguito. Parole che hanno messo in allarme tutti i suoi fan. Inoltre, a rendere più difficoltosa la situazione, è l’assenza di una diagnosi.

L’ex tronista ha infatti spiegato di avere esattamente tutti i sintomi del COVID-19, senza però essere risultato positivo a nessuno dei tamponi che sono stati effettuati. “Vi scrivo per farvi capire che non è un gioco non è uno scherzo, non si ammalano solo i vecchi, pensate a voi, pensate a vostri cari … l’unico modo per aiutarci è stare a casa“, ha concluso.

Ho 37 anni , ho sempre amato lo sport , sono sempre stato iperattivo e salutista …Vi parlo dal letto dell’ospedale… Pubblicato da Leonardo Greco su Martedì 10 marzo 2020

Qualche settimana fa, dal suo profilo Instagram, Leonardo aveva commentato la situazione dopo che Milano era stata blindata come zona rossa. “La situazione non è bella, la Lombardia è in ginocchio. Il problema è che non c’è un vaccino, ci siamo contagiati in modo velocissimo”, aveva affermato, senza nascondere le sue paure circa l’evoluzione delle conseguenze dovute al blocco delle attività commerciali. Inoltre, aveva lanciato l’allarme circa la gravità del sistema sanitario, incapace di gestire il caos creatosi.

Fonte: Leonardo Greco Instagram, Leonardo Greco Facebook

