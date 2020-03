Il Presidente dell’Istituto superiore della Sanità Silvio Brusaferro aveva parlato della settimana appena trascorsa come quella decisiva per valutare l’andamento del virus. Eppure, l’epidemia non sembra rallentare.

Sono passati 7 giorni. I 7 giorni decisivi per valutare l’andamento del Coronavirus nel nostro Paese. Lo diceva, una settimana fa, Silvio Brusaferro. Il Presidente dell’Iss – l’Istituto superiore di sanità – aveva dato come scadenza questo lunedì per verificare la tempestività delle misure di precauzione messe in atto per gestire l’emergenza sanitaria in Italia. “In questa settimana si vedrà se efficace quanto fatto finora, speriamo di vedere i primi risultati. Ognuno con i comportamenti quotidiani può fare la propria parte”, aveva riferito il 2 marzo, come riporta SkyTg24.

Il direttore aveva anche incitato gli italiani a contribuire attivamente per la gestione dell’emergenza, invitando ciascuno ad impegnarsi al massimo, pur con limitazioni personali e rinuncia agli egoismi, per combattere l’epidemia. Facendo due calcoli, essendo le prime decisioni di chiusura risalenti al weekend del 21-22 febbraio – e visto che l’incubazione della malattia dura 14 giorni – questa sarebbe dovuta essere la settimana in cui avremmo dovuto iniziare a vedere l’efficacia dei provvedimenti messi in atto dal Governo. Brusaferro si era detto ottimista, affermando che mentre il 4-5% dei malati è in terapia intensiva e richiede un grosso impegno assistenziale, il 10-20% ha bisogno di ricovero e ne esce agevolmente, senza riportare danni, a meno che non soffra di altre patologie che complicano la ripresa.

“Siamo alle prese con un virus nuovo, non abbiamo farmaci specifici né vaccino. Le persone più fragili devono essere curate in terapia intensiva e il sistema sanitario è chiamato a grandi sforzi. Però un dato è sotto gli occhi: nella stragrande maggioranza dei casi la Covid-19 passa naturalmente”, aveva affermato il medico. Eppure, le speranze sembrano scontrarsi con gli ultimi dati a nostra disposizione.

7375 contagi

Secondo quanto riportato dall’Oms – l’Organizzazione mondiale della Sanità – sul sito del Governo, sono fino ad ora 109.577 i casi confermati nel mondo dall’inizio dell’epidemia, con 3.809 morti. La maggior parte di questi è in Cina, con 80.904 casi confermati clinicamente e 3.123 morti. Negli altri paesi, i casi sono invece 28.673, con 686 morti. Nello specifico, in Italia, i casi di contagio sono 7375, con 366 decessi. Questo, l’ultimo bollettino fornito nella giornata di ieri, 8 marzo, dalla Protezione civile. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’Oms considera invece non frequente l’infezione da nuovo Coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Tuttavia, sembra che nel nostro Paese non sia stato ancora raggiunto il picco massimo di contagio. “Al momento non mi sento di fare previsioni”, ha riferito ancora Brusaferro in conferenza stampa alla Protezione civile a Roma. Quanto alle fasce di età delle vittime del virus: “Non ci sono variazioni significative, si tratta sempre di pazienti piuttosto anziani, il 60% ultraottantenni, la quasi totalità sopra 70 anni, con presenza di più patologie croniche”. Tuttavia, questi avrebbero una mortalità più bassa rispetto ai casi cinesi.

Fonte: SkyTg24, Governo.it,

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]