Le parole del dottor Christian Salaroli, dirigente dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo hanno drammaticamente confermato l’emergenza sanitaria in Lombardia.

Un’intervista che getta ancora più luce sulla drammatica realtà dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese. L’anestesista e rianimatore e dirigente Christian Salaroli dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo ha raccontato a Il Corriere della Sera, di queste settimane tragiche per il reparto di terapia intensiva di uno dei presidi ospedalieri che si trova in prima linea. Un racconto che può certamente far comprendere meglio l’entità degli allarmi lanciati in questi ultimi giorni da parte dell’Autorità Sanitarie sulla tenuta del Sistema Sanitario Nazionale. Racconta il Dottor Salairoli: “All’interno del Pronto soccorso è stato aperto uno stanzone con venti posti letto, che viene utilizzato solo per eventi di massa. Lo chiamiamo Piano di Emergenza per il Maxi-Afflusso. È qui che viene fatto il triage, ovvero la scelta”.

Il dirigente continua: “Nei letti vengono ammessi solo donne e uomini con la polmonite da Covid-19, affetti da insufficienza respiratoria. Gli altri, a casa. Le persone vengono scelte in base all’età e al quadro generale ovvero dalla capacità di guarire da un intervento rianimatorio”. Continua Salairoli: “Questa indotta dal Covid-19 è una polmonite interstiziale, una forma molto aggressiva che impatta tanto sull’ossigenazione del sangue. Chi dice che non si muore di Coronavirus dice bugie. Incide su problemi pregressi ma il decesso è causato dal virus”. E conclude lanciando un appello: “State a casa. State a casa. Non mi stanco di ripeterlo. Vedo troppa gente per strada. La miglior risposta a questo virus è non andare in giro. Siamo costretti a scegliere, come in chirurgia in tempi di guerra”.

Come ha annunciato stamane il TG La7, è prevista presso il Palazzo della Regione Lombardia a Milano un nuovo incontro tra i Governatori della nuova zona rossa prevista dal recente Decreto Emergenza approvato dal Governo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si parlerà di riorganizzazione dei presidi ospedalieri per far fronte alla nuova ondata di contagi. Tutti i presidi ospedalieri lombardi lavorano maggiormente sui casi di Covid-19, soltanto 18 le strutture aperte anche ad altri casi. Si discute dunque, il trasferimento dei pazienti affetti da altre patologie in altre strutture fuori dalla zona rossa, in modo che gli operatori sanitari si possano concentrare sull’epidemia di Coronavirus.

Fonte: Il Corriere della Sera, TG La7

