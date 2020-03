Ema Kovac: chi è, età, carriera, vita privata della modella

Ema Kovac: tutte le informazioni sulla modella brasiliana partecipante di Pechino Express.

Ema Kovac partecipa alla nuova edizione di Pechino Express assieme all’altra top Dayane Mello. Ma chi è l’altra metà delle Top? Sicuramente i fan di Ciao Darwin l’avranno riconosciuta, visto che ha rappresentato le vesti della splendida Madre Natura. Oltre a questo, ovviamente, c’è di più. Vediamo insieme.

Ema Kovac: chi è

Ema Kovac nasce nel 1992 in Croazia e ha quindi 27 anni. Appassionata di moda e viaggi è stata praticamente una giramondo, finché non si è trasferita in Italia quattro anni fa. Milano, la città che l’ha accolta, si è laureata in Business & Management presso l’Università Cattolica. A trattenerla qui in Italia anche l’amore, quello per un ragazzo di nome Luca.

Per quanto riguarda invece la sua carriera, è stata modella e indossatrice per brand importantissimi come Versace, Just Cavalli o Guess. E’ anche un’amatissima influencer, anche se tra i suoi sogni c’è quello di entrare a far parte del mondo della tv e dello spettacolo. Il suo esordio sul piccolo schermo è avvenuto nel corso della decima puntata di Ciao Darwin 8 quando ha vestito i panni di Madre Natura, durante la gara dedicata a Umani VS Mutanti.

Una curiosità: in passato si è sottoposta ad un intervento di rinoplastica al naso.

