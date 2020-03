Dayane Mello: chi è, età, carriera, vita privata della modella

Dayane Mello: tutte le informazioni sulla modella brasiliana partecipante di Pechino Express.

Dayane Mello partecipa alla nuova edizione di Pechino Express in coppia con la modella Ema Kovac. Attualmente le due sono ancora in gara con il nome “Le Top”. Vediamo insieme meglio chi è Dayane.

Dayene Mello: chi è

Dayane Mello nasce a Joinville, in Brasile, il 27 febbraio 1989: ha quindi 31 anni. A diciassette anni si trasferisce in Cile dove inizia come modella in una piccola agenzia di moda, dove lancia la sua carriera. Viene infatti messa sotto contratto con l’agenzia Elite Model Management. Nel 2011 presta la sua immagine alla prestigiosa rivista Sportweek realizzato alle Isole Vergini per la collezione di costumi da bagno. Viene poi scelta da diversi brand per le campagne pubblicitarie come L’Oréal e Breil. Ha lavorato anche per Yamamay, Intimissimi, Pollini, Angelo Marani e Colmar ed ha partecipato ad alcuni videoclip musicali dei rapper will.i.am ed Emis Killa. Debutta nella tv italiana con Ballando con le stelle, al fianco del ballerino Samuel Peron.

Dayane Mello: vita privata

La giovane modella è stata legata al modello italiano Stefano Sala dalla quale ha avuto una figlia di nome Sofia. Ora è tornata di nuovo single dopo quella storia d’amore.

