Dal presidente Emmanuel Macron che equipara i nazionalismi alla peste, fino al video satirico sulla pizza. l’Italia viene screditata agli occhi del mondo a causa del Coronavirus e non solo.

Il presidente della Francia Emmanuel Macron – riporta l’Ansa – ha annullato tutti gli impegni istituzionali non legati all’emergenza del Coronavirus. In Francia i casi di contagi stanno crescendo e, per questo Macron, ha scelto di concentrare tutte le sue energie su questo fronte. Al momento il presidente ha adottato misure che, a molti, potrebbero apparire rigide. Infatti ha deciso di sequestrare tutte le mascherine indossate anche da cittadini non contagiati per darle agli operatori sanitari e a chi ne ha reale necessità. Assai prima dell’ingresso in scena del Covid 19, Emmanuel Macron, già nel 2018 – riportava il Corriere della Sera – parlava di un “morbo che appestava l’Europa”. Tale morbo, secondo lui, erano i nazionalismi. Senza puntare il dito su questo o quel Paese ma Macron parlava di certe politiche, specialmente in fatto di immigrazione, come di un morbo infestante.

Se in quel caso Macron si riferisse o no all’Italia non possiamo saperlo. Quel che è certo, invece è che la Francia, in quest’ultimo periodo, ha ironizzato e anche parecchio su noi italiani. Infatti negli ultimi giorni, in rete, è circolato un video satirico che ha avuto come focus il Covid 19, meglio conosciuto come Coronavirus. A trasmetterlo è stata Canal+, un’emittente francese. Si ironizzava associando uno dei prodotti tipici del nostro Paese, la pizza, al virus che ci ha colpiti e che si sta spargendo per tutta Europa. Nello specifico il video mostrava un pizzaiolo chiaramente italiano che, mentre infornava una pizza, iniziava a tossire e starnutire proprio sul piatto. Satira che non è piaciuta a molti italiani, tra cui diversi esponenti politici. L’indignazione, questa volta, è stata corale. Dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni fino al Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova, tutti hanno ritenuto isgustoso e inaccettabile fare satira su un argomento così grave come il Coronavirus. Il Ministro degli esteri Luigi Di Maio è intervenuto su facebook invitando i francesi ad avere maggiore rispetto e a venire a mangiare una pizza in Italia.

Questa è l’anteprima di un video diffuso da una tv francese che considero di dubbio gusto e inaccettabile. Comprendo la satira e capisco tutto, ma prendersi gioco degli italiani in questo modo, con l’emergenza del Coronavirus che stiamo affrontando è profondamente irrispettoso. Come ministero degli Esteri abbiamo immediatamente attivato la nostra ambasciata a Parigi.

Invito gli autori del programma a venirsi a mangiare una pizza in Italia…

La pay tv Canal+ – riferisce Adnkronos -si è scusata e ha inviato una lettera ufficiale di scuse all’ambasciatrice italiana a Parigi, Teresa Castaldo. Inoltre il video, a quanto pare, è stato rimosso.

