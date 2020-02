Coronavirus, Luca Zaia: “I cinesi non sono come noi, mangiano topi”. E...

Il Governatore del Veneto, ospite di una tv locale, ha fatto questa dichiarazione, scatenando le proteste della comunità cinese. Poi ha chiarito la sua pozione.

Hanno fatto molto discutere le parole del Presidente leghista della Regione Veneto Luca Zaia. Il Governatore, come racconta Tgcom24, ospite di Antenna 3 Nord Est, ha parlato della situazione dell’epidemia e dei focolai in Veneto, ma anche della nascita e propagazione del nuovo coronavirus. Il Veneto, infatti, è secondo per numeri di contagiati, con un focolaio a Vo’ Euganeo, che ha segnato anche il primo decesso, Alberto Trevisan. Ha spiegato Zaia: “L’igiene che ha il nostro popolo, i veneti e i cittadini italiani, la formazione culturale che abbiamo, è quella di farsi la doccia, di lavarsi, di lavarsi spesso le mani, di un regime di pulizia personale particolare”. E ancora: “Anche l’alimentazione, le norme identiche, il frigorifero, le date di scadenza degli alimenti. Cosa c’entra? C’entra perché è un fatto culturale. La Cina ha pagato un grande conto di questa epidemia perché comunque li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi o questo genere di cose”. Parole che hanno scatenato la reazione della comunità cinese, molto numerosa in Veneto. Il portavoce dell’Ambasciata cinese in Italia ha rimandato le accuse al mittente: “Offese gratuite che ci lasciano basiti, dette in un momento cruciale come questo, in cui Cina e Italia si trovano fianco a fianco ad affrontare l’epidemia. Siamo convinti che quelle parole non rappresentino assolutamente il sentire comune del popolo italiano”.

Zaia, nella serata è tornato sull’argomento, cercando di chiarire la sua posizione. Come riporta Ansa, il Governatore ha spiegato: “Mi spiace che qualcuno abbia montato una polemica su questo, non ho mai detto che i cinesi non si lavano. La mia era una riflessione che non voleva offendere nessuno; si riferiva alla montagna di materiale e video, molti dei quali fake, che pesano sulla ‘reputazione’ di questo virus”.

Fonte: Tgcom24, Ansa

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]





Tgcom24, Ansa