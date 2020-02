Il Coronavirus sta uscendo dai confini nazionali. Sono risultati positivi ai test cittadini di diversi Stati che hanno contratto il virus durante soggiorni nel nostro paese. Contagiato anche un italiano in Algeria.

Dopo il primo caso in Egitto, nelle ultime ore è stato reso noto del primo caso di Coronavirus in Algeria. Si tratta – riferisca la Repubblica – di un italiano, dipendente dell’Eni. L’uomo era arrivato in Algeria il 17 febbraio dopo essere stato in un comune della provincia di Lodi,attuale focolaio del Covid 19. Al momento non presenta febbre e pare stare bene. In accordo con quanto stabilito dall’OMS, l’uomo, per ora, si trova in isolamento nel campo MLE nel deserto algerino.

Il fatto che il Coronavirus abbia raggiunto l’Africa desta fortissime preoccupazioni in tutto il mondo, Europa in primis. Infatti il continente non dispone di centri ospedalieri adeguati a trattare pazienti gravi e il sistema sanitario è del tutto inadeguato a contenere la diffusione del Covid 19, virus di per sè altamente contagioso. E oltre ai rischi per la salute il Coronavirus avrebbe conseguenze catastrofiche anche per l’economia africana. Già nelle scorse settimane, prima che si registrasse questo secondo caso di contagio in Algeria – riportava AGI – vi era stata una decrescita di ben 4 miliardi di dollari nel mondo delle esportazioni dell’Arica subsahariana. Pechino, infatti, è il maggior importatore di materie prime africane.

Altri casi di Coronavirus dove l’Italia ha svolto un ruolo nel contagio – come ha riportato AGI – si sono verificati in altri 7 Paesi. In Spagna, un medico italiano e sua moglie, in vacanza alle Baleari sono risultati positivi. Ad essi si aggiungono anche due spagnoli che erano stati di recente in Italia. Uno risiede a Madrid mentre l’altro nella provincia catalana. Si è registrato un caso anche in Croazia, uno nel Canton Ticino in Svizzera e due in Austria. Si tratta sempre di persone che avevano visitato l’Italia nelle ultime settimane. Anche la Grecia ha annunciato il primo caso di contagio da Covid 19: si tratta di una donna di appena 38 anni da poco rientrata da un viaggio nel Nord Italia. Infine il virus è arrivato anche in Brasile. Ad essere stato contagiato è un 61enne anch’egli appena tornato da un viaggio in Italia. L’uomo, al momento, è in buone condizioni ma resterà in isolamento per i prossimi 14 giorni.

Fonte: Agi, Repubblica

