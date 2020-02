Due le ipotesi possibili in campo, se l’emergenza sanitaria dovesse protrarsi: un’intesa in Parlamento sui Decreti oppure un vero e proprio Governo di Unità Nazionale.

L’aumento del numero dei contagi e, conseguentemente, la crisi economica delle zone colpite dal nuovo coronavirus impone scelte drastiche e impensabili sino a qualche settimana fa in Parlamento. Stamane, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un’intervista al Corriere della Sera, ha invitato tutti i rappresentati di Montecitorio e Palazzo Madama a dare una mano: “Questo è il momento della coesione e dell’unità nazionale, non della polemica. L’Italia si aspetta da tutte le forze politiche un atteggiamento responsabile, ispirato a collaborazione e professionalità”. Ed è in questo clima che è stato approvato, in tempi rapidi, il Decreto per le zone rosse colpite dall’epidemia. I prossimi provvedimenti, che saranno varati su proposta del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, potranno contare anche sull’appoggio di Lega, Fratelli D’Italia e Forza Italia, che il Ministro Dem ha ascoltato in queste settimane. Lo stesso leader della Lega Matteo Salvini, ha inviato al Premier una lettera con le proposte del Carroccio per le zone colpite. Le ricadute, oltre che nell’ambito sanitario, del coronavirus, potrebbero essere disastrose. Tanti gli ambiti colpiti, dal turismo alla ristorazione fino all’agricoltura. La grande battaglia però ha un obiettivo preciso: i tavoli di Bruxelles. Per adesso l’intesa potrebbe accelerare i tempi per i provvedimenti economici, ma nel prossimo futuro bisognerà farsi ascoltare in Europa. L’Italia vorrebbe, e avrebbe bisogno, di sforare il patto di stabilità deficit/Pil attualmente attestato al 3%, per poter finanziare non solo le zone rosse, ma tutto il Paese sconvolto dall’epidemia. Si segue il monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che giorni fa aveva invitato i partiti alla massima collaborazione per fronteggiare questi giorni di crisi. Ma cosa accadrebbe se dovesse protrarsi ancora a lungo l’epidemia? Mandare il Paese al voto, in tale ipotetico contesto, sarebbe molto complicato. Stamane Il Foglio, svela un clamoroso retroscena: esponenti del Partito Democratico e di Italia Viva dell’ex Premier Matteo Renzi, avrebbero sondato il terreno con il Vice Segretario del Carroccio Giancarlo Giorgetti per la costituzione di un Governo di unità nazionale. Un Esecutivo che avrebbe come obiettivo le battaglie citate in Europa. Ma per la Lega è un’ipotesi di cui non discutere sino all’aggravarsi dell’emergenza, e, ad ogni modo, imprescindibile dalle dimissioni di Giuseppe Conte, a cui il partito di Matteo Salvini attribuisce ritardi ed errori nella gestione della crisi sanitaria. D’altra parte Renzi potrebbe cogliere la palla al balzo e mettere all’angolo il Premier. Ipotesi, per il momento, ma sono in tanti a nutrire dubbi sull’effettiva capacità di Conte di fronteggiare la crisi.

Fonte: Il Corriere della Sera, Il Foglio

