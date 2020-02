Marialuna Cipolla: chi è, età, carriera della cantante

Marialuna Cipolla: tutte le informazioni sulla giovane cantautrice ternana ospite di Filippo Timi e del suo programma Skianto 67.

Tra gli ospiti che interveranno nel primo dei due appuntamenti di Skianto 67, il programma di Filippo Timi, c’è Marialuna Cipolla, giovane cantautrice di Terni che ha acquisito una certa popolarità con il brano Wrong Skin. Ma chi è questa nuova leva del cantautorato italiano? Scopriamolo insieme.

Marialuna Cipolla: chi è

Marialuna Cipolla è nata a Terni nel 1994 e la musica ha sempre caratterizzato la sua vita. Si iscrive comunque all’Università di Camerino per studiare Farmacia, ma parallelamente prosegue il suo percorso nel mondo dei cantautori, con una certa rilevanza.

Leader della band Backlight, nel 2018 vince il Premio Gastone Moschin, eseguendo per la prima volta dal vivo il brano “Flower of Midnight” durante l’inaugurazione della XIV edizione di Popoli e Religioni – Terni Film Festival.

Visualizza questo post su Instagram Flower session 🍃 📸 @giuli.re Un post condiviso da Marialuna (@madamebrioche) in data: 29 Ott 2019 alle ore 3:58 PDT



Successivamente viene candidata al David di Donatello proprio per la canzone Wrong Skin scritta per la colonna sonora del film Il ragazzo invisibile, diretto dal regista premio Oscar Gabriele Salvatores.

Il suo ultimo gruppo sono i Moon Lagun, insieme ad un altro trio acustico Dada Moon, con cui si esibisce in giro per l’Italia. Grazie al suo lavoro, Marialuna Cipolla viene appunto notata da Filippo Timi, che l’ha voluta con lui ospite in ‘Skianto’, il suo primo one man show televisivo che intende rendere omaggio alla tv italiana.

