Alketa Vejsiu: chi è, età, carriera, vita privata della conduttrice

Alketa Vejsiu: tutte le informazioni sulla nuova co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo.

Altra sera, altra conduttrice. Questa sera infatti ad aiutare Amadeus nella terza serata del Festival – quella dei duetti – ci sarà Alketa Vejsiu, famosa presentatrice albanese. Conosciamola meglio.

Alketa Vejsiu: chi è

Alketa Vejsiu nasce nel 1984 in Albania. Comincia a lavorare giovanissima nel mondo dei media, prima in radio e poi in televisione, debuttando come conduttrice dello show 12 Dreams of a Summer Night a soli 17 anni. In pochissimo tempo – grazie al suo talento e alla sua determinazione – riesce a costruirsi una carriera solidissima, conducendo le versioni albanesi di C’è Posta per Te, di Ballando con le Stelle, di X Factor, di Tale e Quale Show e persino di Canzonissima. Si definisce un’imprenditrice digitale, perché non si limita alla conduzione, ma anche alla produzione, diventando uno dei volti di riferimento del mondo dei media. Gestisce inoltre un’agenzia di eventi,uno studio fotografico, un brand di abiti da sposa, e di una rivista di moda, Class.

Della sua vita privata però non si sa praticamente nulla: si conosce soltanto il fatto che Alketa è madre di due bambini, che l’accompagneranno nell’esperienza sanremese, come dichiarato a La Stampa: “La mia famiglia sarà a Sanremo con me, verranno mio marito e la bambina grande. Non potrei farne a meno, sembra un cliché ma la famiglia è la mia forza, l’equilibrio per la mia felicità“. E poi ancora scriveva su Instagram: “Questa è sicuramente una notizia fantastica per L’Albania! Il Festival di Sanremo è stato per tutti noi la colonna sonora di tante vite e generazioni. Arrivare al Festival per me è stato il più grande sogno della mia vita professionale. Amo L’Albania ma vorrei dire a voce alta “Amo L’Italia perché è il Paese più bello del mondo” e gli italiani sono “il popolo più bello del mondo in assoluto”.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]