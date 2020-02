Chi è Anastasio: età, carriera, vita privata, curiosità

Chi è Anastasio: tutte le informazioni sul giovane rapper già vincitore di X Factor che parteciperà alla settantesima edizione di Sanremo.

Anastasio è conosciuto al grande pubblico per aver vinto nel 2018 X Factor 12. Rapper atipico e con grande capacità di scrittura, Marco – questo è il suo vero nome – è al suo debutto alla kermesse sanremo. I bookmakers lo danno per favorito alla vittoria. Intanto noi lo conosciamo meglio.

Chi è Anastasio: carriera

Marco Anastasio nasce a Meta, nella penisola sorrentina, il 13 maggio 1997. Da sempre ha la passione per il rap e per il freestyle e nel 2015 pubblica – sotto il nome d’arte di Nasta – i suoi primi singoli su YouTube. Alcuni di questi lavori vengono raccolti nell’EP Disciplina sperimentale, prodotto da Gigi Emme. Il 20 marzo 2018 pubblica il brano Come Maurizio Sarri, dedicato all’allora allenatore del Napoli, che ha riscosso un buon successo tra i tifosi partenopei.

Nel 2018 partecipa alla dodicesima edizione di X Factor e alla fine dell’edizione vince. Il 23 novembre 2018 viene pubblicato in digitale il singolo La fine del mondo, estratto dall’omonimo EP pubblicato il 14 dicembre. Il singolo riesce a conquistare il disco d’oro.

Nel febbraio 2019 è a sorpresa tra gli ospiti del 69esimo Festival di Sanremo: sul palco – dopo un monologo interpretato da Claudio Bisio – canta in anteprima il nuovo singolo Correre. Il 29 novembre dello stesso anno pubblica Il fattaccio del vicolo del Moro, brano basato sul monologo Er fattaccio di Americo Giuliani. A fine anno viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020.



Per quanto riguarda invece la sua situazione sentimentale, non si sa poi molto: lo scorso aprile 2019 il settimanale Diva e Donna lo ha ripreso a Milano in compagnia di una misteriosa ragazza dai capelli rosa.



Anastasio non è molto attivo sui social: pur avendo per esempio un profilo Instagram seguito da oltre 440mila persone, sulla pagina ci sono solo 9 post.

A Sanremo partecipa con il brano “Rosso di rabbia”. Ecco il testo:

“Rosso di rabbia”

E voi volete sapere dei miei fantasmi

C’ho 21 anni posso ancora permettermi di incazzarmi

Le parole sono le mie sole armi

E fino al sole voglio sollevarmi

Ma non so levarmi sta melma di dosso

Io vorrei farlo e non posso

Non è roba da poco

Strillare mentre questi mi fanno le foto

Come ti senti?

Disinnescato

Come ti senti?

Disinnescato

Ma dimmi come posso io

Che sono una bomba a orologeria

Sentire fermarsi quel ticchettio

Se muore la minaccia, muore pure la magia

E non conviene mica

Chi vuole che mi fermi, Dio lo maledica

Aspetto sto momento da un’intera vita

Sono nato per esplodere

Comincia a correre

Se non sento la paura, cosa vuoi che dica?

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così (no)

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Non l’avresti detto tu

Che questo attentato sarebbe fallito

Soffocato dagli scrosci degli applausi

Prigioniero tra le fauci delle foto e dei video

Ma ciò che mi rattrista è il terrorista

Esposto al pubblico ludibrio

La sua bomba era una farsa dal principio

Amico, non ti invidio

Dispiace, ma è la prassi

Il sabotatore sai che deve sabotarsi

E allora, allora giù le mani

La condanna è la mia

Nessuno di voi umani può portarmela via

Voi scrocconi di emozioni

Sempre in cerca di attenzioni

Prosciugate le canzoni della loro magia

Perfetto, sono un rivoluzionario provetto, corretto

Ma se davvero hai capito cos’ho detto

Allora hai visto un paralitico che si alza dal letto

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così (no)

Non volevo sprecarla così

La mia rabbia

Non volevo sprecarla così

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

Panico panico

Sto dando di matto

Qualcuno mi fermi

Fate presto

Per favore

Per pietà

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]