Eva Robin’s: chi è, età, carriera, curiosità dell’attrice ospite al GF Vip

Eva Robin’s: tutte le informazioni sull’attrice che sarà ospite nella Casa del Grande Fratello Vip con delle rivelazioni piccanti su alcuni concorrenti.

Eva Robin’s è sicuramente un personaggio che fa discutere e forse proprio per questo entrerà nella Casa del Grande Fratello: pare infatti che svelerà dei piccanti segreti di alcuni inquilini. Chi sarà, magari tra gli insospettabili, ad avere uno scheletro nell’armadio? Conosciamo intanto meglio Eva.

Eva Robin’s: chi è

Eva Robin’s o Eva RobinS, nota come cantante anche con il nome di Cassandra, è nata in realtà uomo. Si chiama infatti Roberto Maurizio Coatti ed è nata a Bologna il 10 dicembre 1958.

Prende il suo nome d’arte da Eva Kant, la fidanzata di Diabolik, alla quale gli amici dicevano assomigliasse e dal cognome dello scrittore Harold Robbins. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni Settanta come corista in una tournée di Amanda Lear. Nello stesso periodo incide il singolo Disco Panther per la Polydor, con lo pseudonimo Cassandra. Lavora inoltre anche a lungo per il cinema ricoprendo ruoli in diversi generi: dai thriller, ai film erotici erotici alle commedie per registi come Damiano Damiani, Maurizio Nichetti, Simona Izzo.

In tv invece il debutto arriva nel 1987 nella trasmissione di Italia Uno Lupo Solitario per volontà di Antonio Ricci che la vuole nei panni di una trasgressiva critica letteraria. Riappare poi nel successivo L’araba fenice.

Nel 1991 viene scelta da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo per condurre il programma preserale Primadonna: la trasmissione viene molto criticata soprattutto dalle associazioni cattoliche, le quali ritenevano che la Robin’s, transgender non fosse il personaggio più adatto per condurre una trasmissione in fascia protetta. Le critiche ben presto cessano, ma lo show viene chiuso soltanto due mesi dopo la messa in onda per i bassi ascolti.

Nel 1993 debutta a teatro con lo spettacolo La voce umana diretta da Andrea Adriatico, mentre nel 2002 torna in tv interpretando una trans in un episodio della serie Il bello delle donne 2, in onda su Canale 5. Parallelamente continua la sua carriera teatrale con diversi spettacoli come Il frigo, monologo di Copi, Othello Opera Rock di Mario Concetti, Madame di Massimo Stinco, M. Butterfly.

Eva Robin’s: vita privata

Recentemente ha ammesso di aver avuto una storia con Vittorio Sgarbi; nel corso della sua carriera ha spesso giocato su un ruolo ambiguo della sua sessualità. In un’intervista ha dichiarato di aver assunto ormoni femminili grazie ad un amico farmacista vicino di casa per bloccare la crescita da ragazzo durante la pubertà. Non si è mai però operata, dicendo di aver raggiunto un suo equilibrio.

Nel 2019, ospite di Caterina Balivo nel programma televisivo Vieni da me annuncia la volontà di sposare la donna con la quale ha una relazione da 25 anni, di cui però non si sa nulla.

