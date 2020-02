Grande Fratello Vip: anticipazioni e ospiti della puntata di lunedì 3 febbraio 2020

Grande Fratello Vip: tutte le anticipazioni sulla nuova puntata di lunedì 3 febbraio in attesa di nuovi colpi di scena ed eliminazioni.

Nuova puntata per il Grande Fratello Vip, per il nuovo appuntamento del lunedì. Si preannuncia una puntata ricca di sorprese e di colpi di scena, visto che pare entrerà nella Casa Eva Robin’s, per rivelare alcuni piccanti retroscena che riguardano alcuni concorrenti. Come sono andate le cose nella scorsa settimana? Ecco i dati d’ascolto: su Rai1 La Guerra è Finita ha conquistato 4.150.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.348.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.203.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 I Mercenari 3 ha catturato l’attenzione di 1.535.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 PresaDiretta ha raccolto davanti al video 1.157.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.316.000 spettatori con il 6.3% di share. Vediamo invece cosa accadrà questa settimana

Grande Fratello Vip: anticipazioni

Come vi abbiamo già detto, entrerà nella Casa l’attrice Eva Robin’s che non sarà una concorrente, ma la protagonista di uno dei momenti in cui verranno rivelati dei segreti di alcuni concorrenti. In quanti avranno uno scheletro nell’armadio?

Visualizza questo post su Instagram “Spero di uscire domani” ⚡️ #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 2 Feb 2020 alle ore 8:27 PST

Inoltre, visto che domani 4 febbraio inizierà Sanremo, gli inquilini (a parte forse Pago e Serena Enardu che sono stati impegnati a ritrovare l’intimità perduta dopo alcuni mesi di separazione) sono stati impegnati in settimana a studiare la storia della discografia del nostro Paese. Saranno così impegnati in una esibizione canora, quasi fossero loro stessi i partecipanti alla kermesse ligure.

Visualizza questo post su Instagram “È stato un grande amore ed una grande passione…” ♥️ #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 2 Feb 2020 alle ore 6:47 PST

Chi sarà poi eliminato? In nomination ci sono Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Carlotta Maggiorana e Patrick Ray Pugliese. Chi tra loro sarà il meno grafito dal pubblico? Il meno votato, però, non uscirà finirà dal gioco, ma andrà ad aggiungersi ai nominati della nona puntata del reality. Non resta che guardare la puntata di lunedì 3 febbraio per sapere come andrà a finire.

