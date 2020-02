Sanremo 2020, chi è Achille Lauro: età, carriera, curiosità del cantante

Chi è Achille Lauro: tutte le informazioni sul cantante in gara al 70esimo Festival di Sanremo.

Un ritorno in grande stile quello di Achille Lauro, che l’hanno scorso si è fatto conoscere al grande pubblico proprio durante la kermesse canora con il brano “Rolls Royce” (con le conseguenti polemiche con Matteo Salvini). Vediamo insieme chi è Achille e cosa ha fatto prima di diventare popolare.

Achille Lauro: chi è

Achille Lauro nasce a Roma, precisamente nel quartiere Serpentara l’11 luglio 1990 sotto il segno del Cancro. All’età di 10 anni, i genitori si trasferiscono per lavoro e Achille – il cui vero nome è Lauro De Marinis – decide di vivere con il fratello maggiore, che nei primi anni 2000 è anche il produttore del collettivo rap, Quarto Blocco. Grazie proprio al fratello, Achille Lauro cresce con la passione per la musica, soprattutto il rap undergroud italiano, ma anche al punk rock.

All’età di 22 anni incide il suo primissimo mixtape intitolato Barabba e subito dopo realizza il suo secondo lavoro, dal titolo Harvard. I temi affrontati dal suo lavoro sono problemi famigliari, degrado e solitudine; la vera e propria svolta arriva però nel 2014 quando firma un contratto con la casa discografica di Marracash e Shablo. Il primo disco ufficiale, invece, esce il 28 febbraio 2014 ed è intitolato Achille Idol Immortale seguito poi da Dio c’è nel 2015 e Ragazzi madre nel 2016. Nel 2018 ha rilasciato il suo terzo album dal titolo Pour l’amour. Nel 2019 è tra i Big di Sanremo, in cui raggiunge la canzone “Rolls Royce”.

Achille Lauro: polemiche Sanremo 2019

Nel corso dell’edizione 2019 di Sanremo, si è scatenato un ciclone mediatico in particolare con il programma tv Striscia la notizia che gli aveva lanciato diverse accuse, tra tutte il fatto che la canzone “Rolls Royce” fosse un «inno all’ecstasy». In difesa dell’artista romano era intervenuto il direttore artistico del FestivalClaudio Baglioni, confermando gli intenti di Lauro di raccontare la vita da rockstar senza inneggiare al consumo di droga.

A Sanremo 2020 presenta il brano “Me ne frego”. Ecco il testo:

Sì

Noi sì

Noi che qui

Siamo soli qui

Noi sì

Soli qui

Fai di me quel che vuoi sono qui

Faccia d’angelo

David di Michelangelo

Occhi ghiacciolo

Dannate cose che mi piacciono

Ci son cascato di nuovo

Ci son cascato di nuovo

Pensi sia un gioco

Vedermi prendere fuoco

Ci son cascato di nuovo

Tu sei mia

Tu sei tu

Tu sei più

Già lo so

Che poi lì

Che non so più

Poi chi trovo

Chi trovo.

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Fallo davvero

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Non mi sfiora nemmeno

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

È instabile

Fragile

È una strega

Solo favole

Favole

A far la scema

È abile

Agile

Quel modo

Insospettabile

O mio Dio sì

Lei

Che dice a me

Voglio te

Ma vuole

Quello che non sa di sé

Dai

Vorresti che buttassi tutto quanto all’aria per te

Si perché

Per un capriccio

Lo sai

Che è cosi

Non si può non si può

Come no

Non mi sfiora nemmeno

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

È una vipera in cerca

Di un bacio

Che poi

Le darò

Io sempre in cerca

Di quello che ho perso

Perdendo

Le cose che ho

Amore dimmi qualcosa

Qualcosa di te

Che non so

Cosi mi prendo anche un piccolo pezzo

Di te

Anche se non si può

Fai quel che vuoi

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

Ne voglio ancora

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]