Il leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato l’intenzione di denunciare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per aver trattenuto in mare per 4 giorni i migranti a bordo della Ocean Viking.

Poco prima delle elezioni regionali in Emilia Romagna, la nave Ong Ocean Viking aveva chiesto un porto sicuro per gli oltre 400 migranti a bordo. Ma il Viminale ha dato il via libera per lo sbarco a Taranto soltanto lunedì 27 gennaio, cioè il giorno dopo le elezioni. I migranti a bordo della Ocean Viking, pertanto, sono rimasti in mare per ben 4 giorni. Esattamente lo stesso tempo che rimasero in mare i 131 migranti della Gregoretti, per il cui presunto sequesto, l’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini ora rischia di andare a processo e di essere condannato a 15 anni. Ed è proprio Matteo Salvini che, durante una diretta Facebook, ha annunciato la sua decisione di denunciare a sua volta la nuova inquilina del Viminale, il Ministro Luciana Lamorgese e il premier Giuseppe Conte: “Se io ho fatto stare in mare per 4 giorni 131 migranti, loro ne hanno lasciato in mare sempre per 4 giorni oltre 400. Dunque io li denuncio! Ci vedremo in Tribunale e lì vedremo se la legge è davvero uguale per tutti!”. Per il leader della Lega, l’aver permesso lo sbarco solo il giorno dopo la vittoria del Centrosinistra in Emilia non sarebbe casuale. A suo dire i Dem temevano di perdere consensi qualora si fosse diffusa la notizia di un nuovo sbarco di oltre 400 migranti a Taranto. Infatti la scelta del Ministro Luciana Lamorgese può apparire insolita vista la sua decisione di finanziare le Ong per incentivare le partenze verso le nostre coste.

Se sono un criminale io, sono criminali anche loro.Sbaglio? Pubblicato da Matteo Salvini su Mercoledì 29 gennaio 2020

Nessuna risposta, per ora, da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Mentre non è tardata ad arrivare la replica del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Come riporta Il Giornale, il Ministro Lamorgese ha ribattuto a Salvini: “Vuole denunciarmi? Libero di farlo. Io non mi sottraggo alle mie responsabilità”. Intanto una nuova nave Ong, la Open Arms, è a largo delle coste italiane. Si tratta di una nave spagnola con oltre 300 migranti. Di cui alcuni con ferite infette da Coronavirus che sono stati fatti evacuare. Ma non si sa se ve ne sono altri. La Open Arms sta navigando tra le acque italiane e maltesi in cerca di un porto sicuro.

Fonte: Il Giornale, Matteo Salvini Facebook

