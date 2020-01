Barbara Eboli: chi è, età, carriera dell’ex fidanzata di Licia Nunez

Barbara Eboli: tutte le informazioni sull’ex fidanzata di Licia Nunez che ha lasciato l’attrice tramite social.

L’amore al tempo dei social e dei reality. Un tempo quando non c’era né l’uno né l’altro chi non aveva il coraggio di lasciare il proprio fidanzato o la propria compagna lo faceva tramite un sms o peggio ancora un post-it. Ora c’è Instagram, Facebook, Twitter e chi più ne ha più ne metta. A farne le spese, sembra, sarà l’attrice Licia Nunez che sta partecipando alla nuova edizione del Grande Fratello Vip e che dovrà sentirsi dire da Alfonso Signorini che è stata lasciata. La fidanzata Barbara Eboli infatti ha scelto di allontanarsi tramite un messaggio su Instagram. Ma chi è costei? Ecco qualche informazione in più.

Barbara Eboli: chi è

Di Barbara Eboli non si hanno molte notizie, in realtà. Si sa solo che è nata a Napoli il 16 novembre e che è del segno dello Scorpione. Non fa parte del mondo dello spettacolo.

Imma Battaglia, che nel frattempo si è sposata con E La coppia si è formata dopo la separazione di Licia Nunez dache nel frattempo si è sposata con E va Grimaldi . La coppia ha due chihuahua: Principe e Jayelle. L’attrice de ‘Le tre rose di Eva’ ha dichiarato di aver conosciuto la compagna proprio grazie ad uno scambio di messaggio su Instagram, grazie ai loro cagnolini. Solo la scorsa settimana, Barbara aveva dedicato parole d’amore a Licia:

“Ciao amore mio, ti seguo sempre. La gente ti vuole bene però amore basta, vai avanti e non ti soffermare più su argomenti che non ci appartengono. Le persona fraintendono e per me non è facile qui fuori difenderti e difendermi. Anche perché potrei anch’io non comprenderti più. Sappi che io ti amo, che sono con te e che va tutto bene. Sei bellissima, spacca tutto. Ad Maiora, sempre!”.

In questa invece sembra aver ritrattato tutto:

Visualizza questo post su Instagram @grandefratellotv Un post condiviso da B .E (@ebolibarby) in data: 23 Gen 2020 alle ore 1:37 PST

E pensare che solo fino a qualche giorno fa da parte di Barbara c’erano solo dichiarazioni d’amore, come si legge su Twitter:

Vedrò’ verita ‘resterò’ la guerriera che sono …!!! pic.twitter.com/WqZMILVitg — BarbaraEboli (@barbara_eboli) January 10, 2020

Sicuramente una doccia gelata. Vedremo come reagirà Licia.

