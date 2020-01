Grande Fratello Vip: anticipazioni e ospiti della puntata di venerdì 24 gennaio 2020

Grande Fratello Vip: tutte le anticipazioni sulla nuova puntata di venerdì 24 gennaio in attesa di nuovi colpi di scena ed eliminazioni.

Nuova puntata ricca di colpi di scena quella che si prepara per venerdì 24 gennaio al Grande Fratello Vip. Serena Enardu potrebbe avere un nuovo confronto con Pago: Serena infatti aveva lasciato il cantante a Temptation Island, ma sembra essersene pentita e probabilmente cercherà – dopo una prima volta nella scorsa settimana – di riallacciare i rapporti . Vediamo insieme invece le altre anticipazioni.

Grande Fratello Vip: anticipazioni

Clizia Incorvaia, ex moglie del leader delle Vibrazioni Francesco Sarcina, è oggetto del contendere di Ivan Gonzales – attualmente in nomination assieme all’ex Miss Italia Carlotta Maiorana – e Paolo Ciavarro, con il quale sembra essersi stato un avvicinamento e in molti pensano che i due possano essere la prima coppia della Casa. Fernanda Lessa invece è stata la preferita del pubblico.

Sicuramente in trasmissione verranno affrontati alcuni temi che hanno caratterizzato le giornate dei vip: il litigio poi chiarito tra Adriana Volpe e Barbara Alberti, un momento hot di Rita Rusic, ma soprattutto il post con cui Barbara Eboli, compagna di Licia Nunez ha deciso di lasciare tramite Instagram la fidanzata. Alfonso Signorini dovrà comunicare questa notizia in diretta a Licia, che solo pochi giorni fa aveva ricevuto una lettera d’amore. Come reagirà l’attrice? Per saperlo non resta che attendere questa sera.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]