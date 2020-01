Chi è Andrea Montovoli: età, carriera, vita privata dell’attore

Chi è Andrea Montovoli: tutte le informazioni sull’attore che partecipa alla nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Andrea Montovoli sarà il primo eliminato di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip? Mercoledì 15 gennaio infatti è andato al televoto assieme a Elisa De Panicis. 8 gennaio è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip: come sono andati gli ascolti? Ha raccolto davanti al video 3.405.000 spettatori pari al 20.15% di share e il reality show ha ottenuto 11.772.000 contatti. Su Rai2 L’Amica Geniale in replica ha interessato 1.274.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.749.000 spettatori pari ad uno share del 7.96% (presentazione di 10 minuti: 1.268.000 – 4.65%). Su Rete4 L’Uomo di neve totalizza un a.m. di 910.000 spettatori con il 4.11% di share.

Conosciamo meglio uno dei due possibili inquilini pronti a fare le valige.

Andrea Montovoli: chi è

Andrea Montovoli nasce a Porretta Terme, sull’Appennino bolognese, il 12 marzo 1985. Inizia nel 2003 come attore di teatro per poi debuttare al cinema con i film Uno su due e nella miniserie televisiva Quo vadis, baby? di Gabriele Salvatores . Successivamente partecipa al talent Ballando con le stelle dove si classifica al secondo posto. Nel 2010 partecipa al film Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia. Poi è protagonista in Piazza giochi (2010), Una canzone per te (2010), Balla con noi (2011) e Poker Generation (2012). In tv entra a far parte del cast de L’ispettore Coliandro (2009), Notte prima degli esami ’82 (2011), Natale a 4 zampe (2012), Un matrimonio (2013) e Provaci ancora prof (2013). Nel 2015 partecipa alla decima edizione de “L’isola dei famosi”, mentre l’anno successo è nel cast di Bella più di prima, docu-reality in onda su La5, nel ruolo di personal trainer visto che ha anche la qualifica di istruttore.



Poi viene scelto da Triumph per il Talisker Journey, un viaggio in moto verso la distilleria scozzese Talisker, sull’isola di Skye, in Scozia. Poi partecipa su Rai3 Pechino Express, insieme a Francisco Porcella, per la coppia “I surfisti”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, attualmente è fidanzato a Francesca Brambilla, la showgirl di Avanti un Altro. In passato ha però avuto diversi flirt con donne dello spettacolo, tra cui Fanny Neguesha, Cecilia Rodriguez e Cristina Buccino.

