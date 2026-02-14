Quando inizia Sanremo 2026 e chi saranno gli artisti in gara?

Manca davvero poco all’inizio di Sanremo 2026, il festival che ogni anno riesce a fermare l’Italia davanti alla tv, tra musica e commenti.

La domanda gira da settimane, soprattutto tra chi ha già iniziato il conto alla rovescia: Sanremo quando inizia?

Quest’anno l’appuntamento slitta un po’ più avanti rispetto al solito. Il Festival di Festival di Sanremo andrà in onda da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, con la serata finale dedicata alla proclamazione del vincitore o della vincitrice.

Una scelta legata al calendario, che ha dovuto lasciare spazio a un altro evento enorme come le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ma l’attesa, si sa, è parte del gioco.

Il palco e l’atmosfera che non cambiano mai

Anche quest’anno tutto succede dove deve succedere: nello storico Teatro Ariston. Il palco è quasi pronto, le prove vanno avanti, l’aria in città è quella di sempre. Sanremo è Sanremo proprio per questo: cambia, ma solo fino a un certo punto.

Carlo Conti alla guida del Festival

Alla conduzione e alla direzione artistica troviamo ancora Carlo Conti, un volto che il pubblico conosce bene. Conti aveva già guidato il Festival tra il 2015 e il 2017 ed è tornato anche nelle edizioni più recenti.

Durante le serate non sarà solo. Accanto a lui si alterneranno diversi co-conduttori e co-conduttrici, con presenze pensate per dare a ogni serata un tono diverso.

I co-conduttori serata per serata

La formazione annunciata è piuttosto variegata. Ci sarà Laura Pausini in tutte le serate, una presenza forte e costante. Nella prima serata spazio a Can Yaman, mentre la seconda vedrà insieme Achille Lauro e Lillo. Per la gara delle Nuove Proposte entrerà in scena anche Gianluca Gazzoli, tra seconda e terza serata.

I cantanti in gara: nomi diversi, stili diversi

Come sempre, il cuore del Festival resta la gara. I Campioni in gara nel 2026 formano un cast molto eterogeneo, che mescola grandi ritorni, nomi amatissimi e proposte più fresche.

Da Arisa a Patty Pravo, da Malika Ayane a Raf, passando per artisti come Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Levante e Fulminacci. Un Sanremo che promette serate lunghe, commenti accesi e canzoni destinate a rimanere.

Le Nuove Proposte

Accanto ai Campioni, tornano anche le Nuove Proposte. Quattro giovani artisti, selezionati attraverso Sanremo Giovani, che avranno la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico. Per molti di loro, è il primo vero banco di prova davanti a milioni di spettatori.

Dove vedere Sanremo 2026

Il Festival sarà trasmesso come sempre su Rai 1, ma anche su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. All’estero, l’evento sarà visibile su Rai Italia e tramite i canali legati all’Eurovisione.

E ora resta solo una cosa da fare: aspettare. Perché Sanremo, alla fine, non è solo un festival. È un appuntamento che, puntuale o in ritardo, trova sempre il modo di farsi guardare.