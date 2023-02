Veronica, 23 anni, si allontana da casa: la trovano morta nell’Arno

Una ragazza di 23 anni è stata trovata senza vita nel fiume. La giovane si era allontanata da casa giorni prima facendo perdere le sue tracce ai familiari.

La vittima è Veronica Manganese, 23enne della provincia di Pisa. La ragazza aveva lasciato casa martedì scorso. Il cadavere è stato ritrovato nel fiume.

Il corpo di Veronica Manganese, la ragazza di 23 anni, scomparsa da casa lo scorso 7 febbraio, è stato ritrovato nel fiume Era, nel punto in cui confluisce nell’Arno, nel territorio di Ponsacco, in provincia di Pisa. Il ritrovamento è avvenuto sabato 11 febbraio, nel tardo pomeriggio. Il cadavere è stato avvistato e poi recuperato da una squadra dei Vigili del fuoco che stava pattugliando l’area anche dall’alto, con un elicottero. E infatti, è proprio dal mezzo aereo che è stato notato un corpo in un canneto lungo il fiume. Veronica il 7 febbraio aveva lasciato la sua abitazione a piedi e aveva fatto perdere le sue tracce a familiari e amici. Parenti e conoscenti avevano esteso le richieste di aiuto anche su Facebook, pubblicando foto e descrizioni di Veronica.

Come è morta Veronica Manganese

Vicino al fiume sono stati ritrovati anche degli indumenti femminili che, presumibilmente, appartenevano a Veronica Manganese. Sono stati trovati sull’argine, a pochi metri dal luogo dove è stato scoperto il cadavere. Ora sarà necessaria l’autopsia del medico legale di Pisa per stabilire le cause del decesso della 23enne. Al momento l’ipotesi più accreditata sembrerebbe essere quella del gesto volontario, del suicidio come accaduto per Francesca Tagliapietra la giovane trovata senza vita nei giardini della Biennale a Venezia. Tuttavia, nel caso di Veronica Manganese, per ora, non si può neppure escludere che la giovane sia morta per un tragico incidente o per un malore improvviso. Saranno i risultati degli esami autoptici a sgombrare il campo da ogni dubbio. Nel frattempo proseguono le indagini dei Carabinieri per ricostruire spostamenti e frequentazioni, alla ricerca della verità sulla morte. Sui social, uno degli amici della 23enne ha scritto: “La famiglia di Veronica Manganese mi ha chiesto di fare questo comunicato. Veronica purtroppo non è più tra noi, la famiglia ringrazia tutti quanti per la vicinanza e per tutti gli operatori che si sono resi utili nelle ricerche. Grazie”. E sono molti su Facebook i messaggi di cordoglio da parte di amici, compagni di scuola e persone che le volevano bene.