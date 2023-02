La piccola Ludovica Puce si è spenta a soli 2 anni nell’ospedale di Lecce. I medici hanno lasciato la bambina in attesa per un’ora e mezza senza rendersi conto della gravità della situazione.

I genitori della piccola vittima, il signor Gianluca Puce e la moglie Fabiana, si sono rivolti alla Procura di Lecce affinché venga fatta chiarezza e per evitare che altre famiglie siano condannate al loro stesso dramma.

“La superficialità dei medici ha ucciso nostra figlia” – è l’accusa di Gianluca Puce, padre della piccola Ludovica, la bimba di Sannicola -Lecce – morta in ospedale in seguito alle complicanze di un’encefalite virale. La bambina aveva solo 2 anni. Ora Gianluca e la moglie Fabiana, rappresentati dall’avvocato Alessandro Greco, si sono rivolti alla Procura di Lecce. Secondo quanto raccontano i genitori la piccola Ludovica, al Pronto soccorso di Gallipoli, sarebbe stata lasciata sul lettino senza cure per un’ora e mezza nonostante fosse priva di sensi e con la febbre a 41. Nella denuncia-querela presentata dalla coppia, si ipotizza il reato di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Quello dei medici sarebbe stato, continua Gianluca Puce, un comportamento di negligenza e superficialità assoluta. L’uomo, comprensibilmente straziato da questo dolore immenso, ha ricordato: “Appena poche ore prima Ludovica giocava coi cuginetti, poi, nel pomeriggio è sopraggiunta la febbre. Su consiglio del nostro medico le abbiamo dato una Tachipirina, ma la febbre ha continuato a salire finché la bimba non è svenuta tra le mie braccia“. Erano le 19.15 del 26 dicembre quando la famiglia è arrivata all’ospedale di Gallipoli. L’uomo spiega che lui e la moglie sono stati subito dirottati verso il Pronto soccorso pediatrico, c’erano altre due mamme in fila, ma per un quarto d’ora non è entrato né uscito nessuno. “Sentivamo solo qualcuno parlare al telefono. Poi la guardia ha bussato con veemenza. Quando la dottoressa si è affacciata, si è messa a gridare: ‘Rispetti il turno o vada in Pediatria’. Nostra figlia moriva mentre noi venivamo sbattuti di reparto in reparto tra medici al telefono e indifferenza” – le parole di Gianluca Puce.

Il trasferimento a Lecce

Secondo la versione dei genitori, una volta arrivata al reparto indicato, mezz’ora dopo l’entrata in ospedale, la piccola Ludovica non avrebbe ricevuto nessuna cura. Ludovica è stata lasciata sul lettino per un’ora e mezza senza che le facessero neanche una flebo. A quel punto il trasferimento all’ospedale di Lecce, ma con un’ ambulanza senza personale medico. Appena arrivati a Lecce Ludovica è stata subito intubata ma ormai era tardi: tre giorni dopo, il 29 dicembre, Ludovica Puce è morta per encefalite acuta. “Mia figlia stava benissimo, ma l’ho persa in pochi giorni. Vogliamo chiarezza. Vogliamo capire se quelle due ore e mezza perse in ospedale siano state decisive. Se nostra figlia si sarebbe potuta salvare: non vogliamo che quello che è accaduto alla nostra piccola possa accadere a qualche altro bimbo“- ha concluso il padre della bambina.