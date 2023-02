Feroce aggressione nella Capitale nei pressi della stazione Termini. Un uomo di 46 anni di Milano è stato accoltellato.

A lottare tra la vita e la morte è Arturo Luca Battisti, 46enne di Milano ma residente a Roma. È stato aggredito da tre uomini di nazionalità marocchina.

L’uomo è stato accoltellato all’addome nella zona della stazione Termini a Roma da una banda che lo ha poi rapinato. Erano tre contro uno. I malviventi, dopo aver portato via 20 euro al 46enne, sono fuggiti lasciandolo agonizzante a terra. La rapina è avvenuta in via Giolitti, l’uomo era appena uscire dalla stazione capitolina.Ferito gravemente al torace e all’addome con un’arma da taglio, Arturo Luca Battisti è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I dove, dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, è ancora ricoverato in prognosi riservata e non si sa ancora se si salverà.

Rintracciati i tre aggressori

Oltre al personale medico, sul posto sono subito arrivati gli agenti delle volanti e del commissariato Viminale. Acquisiti i primi elementi e visionate le immagini di videosorveglianza della zona, gli investigatori hanno cominciato una battuta di ricerca terminata poco dopo quando i poliziotti hanno rintracciato tre uomini, considerati gli autori dell’aggressione a scopo di rapina. I tre sono stati identificati in tre cittadini di nazionalità marocchina di 19, 31 e 40 anni, sono stati sottoposti a fermo d’indiziato di delitto. Messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, dovranno rispondere delle accuse di rapina aggravata e tentato omicidio in concorso. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine per tentato omicidio. Intanto la madre del 46enne, disperata, ha commentato: “Mio figlio in fin di vita per 20 euro. Rischio di perderlo per 20 euro. Non si può ammazzare un uomo per 20 euro”.

Questa non è che l’ennesima brutale aggressione che ha luogo nella nostra Capitale. Meno di due mesi fa, il 31 dicembre scorso, una ragazza israeliana di 24 anni era stata accoltellata da Aleksander Mateusz Chomiak, il clochard polacco arrestato e accusato di tentato omicidio. Le immagini delle telecamere avevano permesso di ricostruire i suoi movimenti, dal momento della partenza nella zona Sud della Capitale sino all’arrivo allo scalo ferroviario. L’uomo era poi stato fermato a Milano, dopo essere stato riconosciuto da due Carabinieri fuori servizio. Mentre a fine gennaio, sempre alla stazione Termini di Roma, un uomo è rimasto travolto da un treno nel tentativo di recuperare la sua valigia che era rimasta incastrata sui binari.