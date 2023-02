Roma, un altro incidente disastroso, 5 ragazzi soccorsi soccorsi in strada

Ancora sangue sulle strade della Capitale. Nella notte un’auto si è schiantata contro un albero a Fiano Romano.

Il bilancio è tragico e anche questa volta i coinvolti sono tutti ragazzi giovanissimi: tutti di età compresa tra i 16 e i 22 anni.

Il tragico incidente si è verificato lungo la via Tiberina a Fiano Romano, in provincia di Roma. Cinque giovanissimi sono ricoverati in gravi condizioni al policlinico Gemelli e all’ospedale Sant’Andrea: tutti di età compresa tra i 16 e i 22 anni. La loro automobile si è schiantata, nella notte tra venerdì 3 febbraio e sabato 4 febbraio, contro un grosso albero. Il sinistro è avvenuto intorno alle 3 di notte. Sul posto sono subito arrivati i pompieri della squadra di Montelibretti e Fiano Romano. I Vigili del fuoco hanno estratto tutti i ragazzi a bordo dell’auto che erano rimasti incastrati tra le lamiere.

La scorsa settimana 5 vittime sulla Nomentana

I cinque giovani sono stati tutti trasportati in ambulanza al Pronto soccorso, quattro di loro in codice rosso. I Carabinieri si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente e di chiarirne le cause. Solo la scorsa settimana sempre in provincia di Roma,a Fonte Nuova, sulla via Nomentana avevano perso la vita altri cinque amici tutti giovanissimi: la più piccola aveva 17 anni e i più grandi 21. L’automobile su cui viaggiavano, una Fiat 500, si è staccata dall’asfalto, è andata a sbattere prima contro un palo della luce e poi contro un albero e infine si è ribaltata diverse volte sull’asfalto prima di terminare la sua corsa. I ragazzi si trovavano insieme per festeggiare il compleanno di Flavia, una delle vittime. Da quanto appurato viaggiavano in sei su una vettura omologata per quattro ma non avevano bevuto. Secondo un testimone oculare procedevano ad alta velocità e facevano il gioco della Formula Uno. Sono in corso le indagini della magistratura per ricostruire le esatte dinamiche di questa tragedia che si è portata via cinque giovani vite. Tra le vittime anche Alessio e Simone, due cugini molto uniti tra loro che a breve avrebbero spento insieme 22 candeline. Purtroppo la loro corsa si è fermata prima, si è fermata sulla Nomentana.