Se dovessi riuscire ad individuare la figura nascosta dietro questa ambigua illusione ottica sei una persona davvero intelligente: mettiti alla prova!

La figura proposta dagli addetti ai lavori rientra nel settore delle immagini ad “illusione ottica”, la funzionalità che mette a fuoco le capacità cognitive di un lettore.

Non è il classico test visivo al quale porre attenzione per cercare la soluzione in tempi brevi e dunque misurare il vostro livello di intelligenza.

Nella figura, il protagonista della scena è un grosso pavone, dalle ali spiegate e fermo in un’unica posizione.

La domanda al quesito è un invito al lettore a scovare l’identità nascosta secondo un criterio diverso dal solito. Non è il caso di ragionarci su ma semplicemente mettere alla prova il vostro istinto visivo con l’obiettivo di trovare la soluzione nascosta tra quelle enormi ali

Se ancora non avete individuato chi si nasconde dietro l’immagine ad illusione ottica, ve lo diciamo noi

Illusione ottica, il ritratto del pavone e l’intruso che si nasconde tra le ali: sicuro di aver visto bene?

I lettori si sono letteralmente sbizzarriti e hanno dovuto alzare il livello di concentrazione visiva per arrivare alla soluzione e individuare chi si nasconde dietro l’illusione ottica proposta.

All’apparenza può sembrare semplice ma ciò che più distrae l’occhio nudo dalla reale soluzione è proprio la voluminosità delle ali del pavone.

Si tratta di un grattacapo che si avvicina alla celebre illusione dell’anatra e del coniglio dove ci sarebbe da far lavorare il nostro istinto visivo e cancellare dalla mente tutte le possibili soluzioni da un punto di vista cognitivo.

Se ancora non hai individuato l’intruso presente tra le ali del grosso volatile allora ve lo diciamo noi!

La colorazione bianca e nera non confonde anzi aiuta il lettore ad inquadrare meglio l’aspetto dell’immagine. Se si prova a ruotare di 360 gradi il ritratto ecco la soluzione a tutti i problemi.

Se sei arrivato in meno di 15 secondi ad individuare il volto mitologico con le corna che si nasconde di riflesso all’immagine del pavone allora sei il campione numero uno delle illusioni ottiche.