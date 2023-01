“Le mie ultime 24h” Giulia Salemi e il preoccupante annuncio: segnali d’allarme dal corpo. Le sue condizioni

L’ex gieffina Giulia Salemi lancia un preoccupante messaggio via social circa le sue instabili condizioni di salute: come sta.

Questa proprio non ci voleva! La notizia è trapelata non poco tempo fa dagli ambienti social di Giulia Salemi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Le condizioni della showgirl appaiono più preoccupanti del solito per sua stessa ammissione e l’immagine che circola da diverse ore sul web non promette bene.

L’influencer è cresciuta molto da un punto di vista personale e professionale. L’esperienza al GF è stata determinante in termini di visibilità a tal punto da ritagliarsi un posto di privilegio dietro al bancone dei messaggi.

Si tratta di una novità assoluta del programma di Alfonso Signorini che ha affidato questo speciale ruolo nello studio di Canale 5 ad una delle ex gieffine preferite. Giulia è la lettrice ufficiale dei messaggi dei fan del GF che arrivano dai diversi canali social, poi commentati in studio

Giulia Salemi lancia l’allarme via social: le reali condizioni dell’ex gieffina

Nonostante il clamore mediatico attorno alla figura di Giulia Salemi, l’ex gieffina non vive di certo il periodo più tranquillo della sua esistenza, da un punto di vista personale.

La compagna di vita di Pierpaolo Pretelli, suo ex inquilino al GF Vip è costretta a rimanere ai margini del suo nuovo ruolo in trasmissione a causa di un problema di salute di non poco conto.

Una delle ultime storie Instagram pubblicate da Giulia si nota l’influencer di lungo corso alle prese con una coperta e un divano per un forte mal di testa che lamenta ormai da diversi giorni.

Non tutti sapevano che Giulia soffrisse di emicrania e i fan si augurano al più presto di guarire e tornare a vederla sorridere in tv.

Le ultime 24 ore trascorse dall’ex gieffina suonano come un campanello d’allarme considerata l’espressione cupa e triste sul volto.

Per fortuna dovrebbe trattarsi solamente di un fastidio passeggero prima di vederla nuovamente protagonista al fianco del suo presentatore preferito, Alfonso Signorini.