Torna a casa e vede la moglie gettarsi dalla finestra: dentro c’erano i bambini senza vita

Una storia che fa rabbrividire ma anche profondamente riflettere. Affetta da depressione post partum, una giovane madre ha ucciso i suoi figli.

La donna ha strangolato i due bambini più grandi e tentato di uccidere anche il neonato. Quando il marito Patrick ha lanciato l’allarme era ormai troppo tardi.

La mamma – una ragazza di 32 anni – ha ucciso i due figli piccoli e ferito gravemente il terzo di appena 7 mesi prima di tentare il suicidio. La donna soffriva di depressione post partum. La protagonista di questa terribile vicenda è Lindsay Clancy, 32enne di Plymouth, in Massachusetts, negli Stati Uniti. La donna ha strangolato due dei suoi figlioletti e quasi ucciso il terzo prima di tentare il suicidio gettandosi dalla finestra. La 32enne, che secondo le autorità soffriva di depressione post partum. È attualmente ricoverata in ospedale sotto la custodia della Polizia. Le forze dell’ordine sono riuscite a salvarle la vita dopo aver ricevuto la telefonata del marito, allarmato dopo aver visto la donna gettarsi dalla finestra.

Il neonato si è salvato

Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato i corpi dei due bimbi in casa senza vita e il terzo gravemente ferito. Il neonato di 7 mesi è fortunatamente sopravvissuto alla strage. Il piccolo è stato portato d’urgenza al Boston Children’s Hospital dove, quotidianamente assistito dai medici, sta ancora lottando tra la vita e la morte. Secondo quanto reso noto dai media internazionali, la giovane madre soffriva di depressione post partum dopo aver dato alla luce l’ultimo figlio. Da mesi infatti era in congedo dal suo lavoro di infermiera al Massachussetts General Hospital e si occupava a tempo pieno dei figli piccoli e dei loro bisogni. Nessuno si è evidentemente accorto del malessere della 32enne che è esploso all’improvviso commettendo il folle gesto criminale. Secondo la bisnonna dei bambini – che andava spesso a far loro visita- la donna non avrebbe mai mostrato segni di difficoltà. “È una cosa straziante” – ha commentato l’anziana ricordando l’ultimo incontro con i bambini. Purtroppo tragedie come queste accadono in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti. Anche in Italia non mancano le donne – ma anche gli uomini – che uccidono i propri figli. Non sempre dietro ci sono storie di depressione.