Fedez: “Papa Francesco ha detto che Emanuela Orlandi è in cielo. Forse oggi fa la pilota”

Scivolone del rapper Federico Lucia – meglio conosciuto come Fedez – su Emanuela Orlandi, la 15enne scomparsa tanti anni fa e mai ritrovata.

Il web non perdona e certe cadute di stile possono costare molto care. Dopo la battuta infelice su Emanuela Orlandi, i social si sono scatenati contro Fedez.

Durante l’ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio, il rapper milanese ha fatto una battuta davvero di cattivo gusto su Emanuela Orlandi il cui corpo non è mai stato trovato. Si può fare ironia su tante cose ma su una bambina di 15 anni scomparsa e mai ritrovata, davvero no. Durante un dibattito a tema cronaca nera all’interno del podcast che Fedez conduce insieme a Luis Sal e alla presenza del giornalista Gianluigi Nuzzi come ospite, il rapper ha citato il caso di Emanuela Orlandi, la ragazza che nel 1983 è scomparsa a soli 15 anni e di cui non si è saputo più niente, caso considerato uno dei più grandi misteri irrisolti della storia italiana, protagonista anche di un documentario su Netflix. A questo punto Fedez ha asserito: “Innanzitutto possiamo dire? Non l’hanno mai trovata“, scoppiando inoltre in una fragorosa risata che ha lasciato tutti senza parole, persino i presenti. Il giornalista Nuzzi, infatti, ha subito specificato: “Questo è black houmor, sideralmente antitetico al mestiere di un giornalista”. E Fedez ha rincarato la dose ammettendo che la cosa lo faceva molto ridere.

“Emanuela Orlandi? Forse fa la pilota in cielo”

L’infelice frase pronunciata dal marito di Chiara Ferragni è finita subito nel mirino degli utenti social e sulla questione non poteva non esprimersi anche la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli la quale ha paragonato Fedez ad un bullo di terza media. Ma quella appena citata non è stata l’unica battuta al limite dell’accettabile pronunciata dal rapper sul caso Orlandi. Sempre parlando di Emanuela, Fedez ha ironizzato di nuovo, dopo aver ascoltato il commento di Nuzzi che ricordava una frase pronunciata da Papa Francesco sulla Orlandi: “È in cielo“. Un chiaro riferimento del pontefice al fatto che Emanuela sia morta, ma Fedez ha rilanciato: “O che faccia la pilota“. Sulla questione si è espresso anche il fratello di Emanuela Orlandi il quale ha detto di perdonare il rapper solo perché, in ogni caso, ritiene sia un bene che si continui a parlare di sua sorella visto che lui non ha mai smesso di cercarla.