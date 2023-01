Kate Middleton e l’alto tradimento: c’è Harry di mezzo. Il clamoroso accaduto

Kate Middleton, futura Regina di Windsor è rimasta vittima di un tradimento. Riguarda proprio il Principe Harry: cosa è emerso di allucinante.

Le vicende che intercorrono all’interno di Windsor hanno davvero del clamoroso se si pensa alle innumerevoli polemiche ad esempio che hanno riguardato la separazione con tanto di allontanamento del fratelli minore di William, ovvero Harry dai cancelli di Buckingham Palace.

Nel corso degli anni, mentre Meghan e Harry vivevano al loro quotidianità ben lontani dai malumori creatisi all’interno del contesto Reale, la Regina Elisabetta II perde la vita.

Harry, appresa la notizia ha acquistato il biglietto del primo volo aereo e si è presentato ai funerali ricevendo solo freddezza e mal considerazione in cambio.

Kate Middleton, la moglie del fratello maggiore di Harry, per esempio è uno di quei personaggi a Buckingham Palace che non ha ben preso a cuore la separazione dei Sussex dagli ambienti Reali

Kate Middleton, cosa è emerso nei dettagli del tradimento fuori corte: ha fatto tutto Harry

Ad inasprire ulteriormente i rapporti ormai serrati tra i Sussex, ovvero Meghan Markle e il Principe Harry è stata la moglie di William, la Principessa del Galles e futura Regina d’Inghilterra Kate Middleton.

L’intervista bomba di Harry ad opera della giornalista Oprah Winfrey a smascherare le brutture di corte è rimasta una frattura insanabile all’interno degli ambienti di Windsor.

Kate è una di quelle che non ha digerito affatto l’uscita senza peli sulla lingua dei cognati, infastidita dall’atteggiamento di entrambi rei di aver violato il codice di corte.

Ora Harry si è imbattuto nello scrivere un’autobiografia personale dove di certo non mancheranno le soprese per i lettori e probabilmente alcuni episodi o aneddoti che andrebbero ad interferire nuovamente con il codice etico della reggenza inglese.

In aiuto al nuovo scrittore, nonché Principe dei Sussex doveva pur esserci un legale rappresentante, capace di interagire con ogni paragrafo del volume testuale dal titolo “Spare. Il Minore” ed eliminare gli eventuali fastidi prima della pubblicazione, che avrebbero portato magari allo scoppio di altre bufere di corte.

Per evitare tutto ciò e di inasprire ulteriormente gli umori di una situazione già abbastanza compromessa tra Harry e Meghan e il resto dei componenti della famiglia Reale ci ha pensato una terza persona, all’anagrafe riconosciuta come una cugina molto legata di Kate Middleton.

Lucy Middleton è il nome della legale rappresentante e correttrice di bozze, ovvero colei alla quale Harry si sarebbe affidata in segreto per eliminare dal volume “Spare. Il Minore” (antecedentemente alla pubblicazione) eventuali spazi che avrebbero magari spinto la Grande Famiglia Reale a muovere accuse legali e pesanti sanzioni ai loro (ex?) sudditi.

Ecco perché all’ombra di Windsor per Kate Middleton si parla di tradimento, considerando il bellissimo rapporto di cui spesso si parla tra lei e le amatissime cugine.

Lucy è la figlia dello zio di Kate, fratello maggiore del padre della futura Regina d’Inghilterra. Come la prenderà ora la moglie di William? Riuscirà ad apprezzare in fondo il gesto della cugina e riavvicinarsi ai Sussex in segno di riappacificazione? Lo scopriremo molto presto.