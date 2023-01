“Bombe di mercato”, Giorgia Rossi essere ai piedi di quel divano ci si sente un sultano: statua mozzafiato – FOTO

Giorgia Rossi irrompe sui social con la sua bellezza statuaria. Seduta sul divano fa venire le vertigini a tutti: fascino disarmante.

Il nuovo volto giornalistico di DAZN, Giorgia Rossi ha scatenato un idillio di emozioni ieri sera durante la puntata del post gara Lazio-Milan.

Il risultato finale della gara non avrà fatto piacere all’ex mezzobusto di Sportmediset che ha nettamente palesato preferenze verso gli ambienti rossoneri.

I rossoneri non vivono di certo il momento migliore della loro stagione e di questo clima irrigidito che si respira dalle parti di Milanello non sta a cuore neppure alla bellissima Giorgia.

Nonostante la serata “no”, la giornalista di DAZN ha dato sfogo alla sua naturale bellezza, accompagnata da quel tocco di classe ed eleganza a cui siamo abituati ad assistere sin dal principio di tutto.

A rendere meno amaro il triste epilogo per i rossoneri, Giorgia Rossi ha pensato bene di mostrare a tutti le armi migliori del suo repertorio

Giorgia Rossi seduta sul divano fa impazzire tutti: statuaria e affascinante come non mai

La giornalista di DAZN, Giorgia Rossi è tornata a far rumore alla sua maniera in occasione del post partita Lazio-Milan.

A presiedere gli studi dell’emittente televisiva ci ha pensato lei, commentando a freddo la prestazione dei 22 in campo, ieri sera all’Olimpico di Roma.

Non è stata una serata perfetta ne da ricordare per i tifosi del Milan, quanto a Giorgia dispiaciuta per come sono andate le cose per la sua squadra preferita (?).

Per sollevare gli umori del tifo milanese però la showgirl ha sfoggiato un abito elegante e di classe con un paio di décolleté al piede che la rendono affascinante a dir poco e inimitabile.

Il tailleur marrone chiaro manda in estasi i fan, scollato a tal punto da mettere in luce un davanzale di tutto rispetto.

Giorgia è seduta comodamente sul divano della trasmissione e con il suo aspetto fisico longilineo e statuario ha fatto felici all’unisono i telespettatori.

Per la giornalista più acclamata del momento si tratta dell’ennesimo colpo ad effetto visivo che va ad arricchire ulteriormente di entusiasmo la sua invidiabile carriera alle dipendenze dei piccolo schermo.