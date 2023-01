Maria e Francesca, gemelle, festeggiano 200 anni in due: “Il segreto è volersi bene”, dicono

Ad Anzano – in provincia di Foggia – due sorelle gemelle hanno raggiunto il tanto ambito traguardo dei cento anni.

Le due sorelle – Francesca e Maria – sono state festeggiate da tutto il piccolo paese. Alla loro festa erano presenti anche il sindaco ed il parroco.

Tutta Anzano – Foggia – in festa per le gemelle centenarie Francesca e Maria Ricciardi. Nel piccolo centro dei Monti Dauni si è celebrato il traguardo raggiunto dalle due gemelle, circondate dall’affetto dei concittadini e dei parenti, molti dei quali sono arrivati addirittura dagli Stati Uniti. Le due donne hanno riunito un paese intero nonché decine di parenti sparsi per il mondo. In una Anzano di Puglia in festa, Maria e Francesca hanno così celebrato il traguardo dei cento anni. Per nonna Francesca – Cecca per i familiari e gli amici – arrivare a festeggiare i cento anni è un dono di Dio. E come darle torto? Dopo il biennio caratterizzato dalla pandemia di Covid che ha messo in ginocchio l’Italia e dopo i sempre più frequenti casi di malori improvvisi che stroncato persino i giovanissimi, arrivare a spegnere cento candeline sarebbe un traguardo e un dono di Dio per tutti.

I ricordi di un paese che non c’è più

Francesca e Maria erano profondamente commosse nel ricordare il loro paese negli anni della loro infanzia e gioventù. Una Anzano molto diversa da quella attuale che è stata colpita dallo spopolamento dei Monti Dauni. Alla festa di compleanno

Non sono mancati, oltre ad una torta a forma di 200, il parroco del paese e il sindaco, nelle vesti ufficiali ma anche in quanto nipote di una delle due festeggiate: Maria. E a chi ha chiesto loro qual è il segreto per vivere così a lungo, le due gemelle centenarie, con molta semplicità hanno risposto: "Il nostro segreto? Volerci bene".