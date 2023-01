Un malore si porta via Pamela, 8 anni, il primo giorno dell’anno

Il 2023 non è iniziato per tutti nel migliore dei modi. Di certo non per la famiglia della piccola Pamela Battaglia, morta proprio nel primo giorno del nuovo anno.

Sarebbe dovuto essere un giorno di festa e allegria. Specialmente per Pamela, una bimba di 8 anni, sana, senza alcun tipo di patologia. Purtroppo non è stato così.

La bambina è stata uccisa da un malore improvviso proprio il giorno di Capodanno. La tragedia è avvenuta a Vasto, in provincia di Chieti, in Abruzzo. Tutto è iniziato nella prima mattinata del primo gennaio, intorno alle ore 7, quando la piccola Pamela Battaglia si è sentita male in casa sua. Nei giorni precedenti- in base a quanto spiegato dai genitori della piccola – la bambina aveva avuto un po’ di influenza. I familiari hanno immediatamente chiamato il 118 e sul posto è accorsa in poco tempo un’ambulanza ma le condizioni di Pamela sono apparse subito molto gravi. Vista la gravità della situazione, è stato fatto alzare anche l’elisoccorso da Pescara per il trasporto immediato in ospedale ma ogni sforzo per salvare la bimba si è rivelato vano.

Pamela muore a 8 anni il giorno di Capodanno

Alla piccola sono state praticate tutte le manovre di rianimazione possibili con l’immediato trasporto all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Qui i medici del pronto soccorso hanno proseguito i tentativi salvavita per fare tornare a battere il cuore della bambina ma alla fine si sono dovuti arrendere: la piccola Pamela si è spenta a soli 8 anni. Il giorno di Capodanno. Una morte a cui nessuno riesce a trovare una spiegazione in quanto la bambina era sana. Nessuna patologia tale da giustificare un decesso così improvviso. A quanto pare a stroncare la bimba è stato un arresto cardio circolatorio. La notizia ha gettato nello sconforto i genitori e i parenti della bimba ma anche l’intera comunità di Vasto che si è stretta attorno alla famiglia con in testa il sindaco, Francesco Menna. “Mi stringo con immenso dolore accanto ai familiari della piccola Pamela di soli otto anni che questa mattina è volata in cielo. Possano loro trovare conforto e pace dinanzi a questa immane tragedia che ha sconvolto le loro vite. E a Te, piccolo Angelo, dico … vola in alto e proteggi e prenditi cura della tua famiglia! A Dio, Pamela!” – ha scritto il Sindaco. Pochi giorni prima, invece, a Pistoia – nella notte tra Natale e Santo Stefano – a spegnersi era stata una giovane mamma stroncata da un malore improvviso nel sonno.