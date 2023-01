Mara Venier, addio a Domenica In? Apparse storie Instagram dallo strano contenuto: spoiler clamoroso

La conduttrice veneta, Mara Venier ha spoilerato tra i social un’incredibile novità. La celebre Zia della tv è pronta a sorprendere tutti…

Dopo aver festeggiato i quaranta anni della trasmissione più cult della domenica pomeriggio in Rai, la conduttrice veneta Mara Venier ha smascherato qualcosa di straordinario, che ha davvero dell’incredibile agli occhi di chi legge.

Sulla pagina Instagram e più precisamente tra le Storie, la presentatrice ha spoilerato un evento che rappresenta un qualcosa con cui avrà a che fare con il prossimo futuro.

Sarà dunque addio a Domenica In? E’ molto presto per poterlo dire anche perché quando Zia Mara ha erroneamente comunicato alla folla i dettagli del progetto non ha fatto trapelare lacrime di commozione o gesti che alluderebbero ad un clamoroso saluto.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto per sbaglio la Signora più amata della Rai, le cui parole non sono affatto passate inosservate

Mara Venier, addio anticipato a Domenica In? Cosa è emerso per sbaglio dalla sua bocca

Lo spoiler smascherato dalla conduttrice veneta, Mara Venier ha davvero del clamoroso!

La Zia più famosa della televisione italiana ha scioccato tutti i lettori, uscendo allo scoperto con una dichiarazione che fa incredibilmente scalpore.

Quasi nessuno si aspettava un’uscita di questo genere dalle parti della conduttrice veneta, da tantissimi anni al timone di Domenica In.

A tal proposito potrebbe non essere più salda la posizione alla cattedra della trasmissione più seguita del weekend in Rai.

La Zia della tv ha condiviso alcune storie Instagram quasi di proposito (?) potremmo dire anche se non si direbbe… In ogni caso Mara Venier starebbe per diventare protagonista di un nuovo evento, qualcosa di davvero inaspettato dato che non avrebbe mai preso parte a questo tipo di iniziative, almeno nell’ultimo spezzone di carriera.

Mara ha spoilerato tra le storie Instagram del suo profilo social che a breve diventerà protagonista di uno spot promozionale su Poste Italiane.

Le immagini non sono sfuggite neppure ai più pessimisti sulla volontà di lasciare Domenica In.

Gli oggetti presenti sullo sfondo hanno fatto pensare ad un trasferimento sui set cinematografici, ma per fortuna per gli appassionati della trasmissione domenicale dovrebbe trattarsi soltanto di qualcosa di temporaneo.