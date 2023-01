Adriano Celentano, il pugno duro nei confronti del noto giornalista: non gliele ha mandate a dire

Adriano Celentano si è scagliato contro il noto giornalista e ha messo in piedi una critica senza precedenti: le parole al veleno.

Il Molleggiato italiano, meglio conosciuto al pubblico come l’artista teatrale e cantante di fama nazionale, Adriano Celentano adotta spesso uno stile proverbiale particolarmente polemico nei riguardi delle ingiustizie.

Ce ne vorrebbero a iosa come lui, direbbe qualcuno anche perché quando c’è da esprimere un parere nella più completa obiettività, Adriano di certo non si tira indietro e se ne rende immediatamente precursore.

Sulla pagina social di “Celentanoinesistente“, di proprietà del Molleggiato, Adriano non è nuovo a considerazioni al veleno in forma scritta che denunciano nel complesso l’antidemocraticità.

Durante l’ultima puntata di una trasmissione di stampo politico-sociale che attira per l’interesse delle argomentazioni trattate dal conduttore, Adriano Celentano non è riuscito a sorvolare lo scempio mediatico ai danni di un’agente in divisa, Nunzia Schilirò

Adriano Celentano solleva un polverone di polemiche via social: le parole al veleno del Molleggiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’INESISTENTE (@celentanoinesistente)

Protagonista in chiaroscuro nei programmi Rai di stampo politico-sociale, Adriano Celentano dopo la decisione della dipartita dalle programmazioni del suo amato e interessante cartone animato di Adrian ha deciso di non apparire più in tv.

L’attore anni ’70 avrebbe pagato lo scarso share a livello di ascolti e questo non gli è andata giù neanche per un po’, a tal punto da rompere qualsiasi rapporto con gli autori della rete ammiraglia suddetta.

Nonostante ciò la parola di Adriano è sempre tenuta in alta considerazione dagli appassionati e i fan, anche se attraverso mezzi di divulgazione differenti dal piccolo schermo.

Sulla pagina social dell’attore, nell’ultima ora è scoppiata una polemica descrittiva che ha cannato in maniera piuttosto cruda la conduzione antidemocratica e talvolta irrispettosa nei riguardi degli ospiti in studio del presentatore di Zona Bianca, Giuseppe Brindisi.

Quest’ultimo è stato ‘colpito e affondato’ dal lessico mai banale di Adriano per non aver concesso la parola alla poliziotta, Nunzia Schilirò, dopo che quest’ultima aveva atteso con profondo, rigoroso e religioso silenzio il suo turno.

Al ché una volta che l’agente in divisa ha avuto finalmente il suo spazio per poter esprimere opinioni, Giuseppe Brindisi ha permesso agli altri di bloccarla a più riprese, nonché di interromperla lui stesso medesimo mancandole di rispetto.

L’oscenità andata in onda ieri sera non è stata affatto presa bene da Celentano.

Per il Molleggiato si tratta dell’ennesima iniziativa per combattere contro le ingiustizie, le medesime dalle quali è stato colpito nel più recente passato e a causa delle quali rischieremmo seriamente di non vederlo più protagonista sul piccolo schermo.