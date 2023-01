“Togli il fiato davvero”, Sabrina Salerno il meglio di lei tra trasparenze illegali e pancia perfetta: atomica – FOTO

Sabrina Salerno rompe il silenzio sui social ed esce allo scoperto con una serie di primi piano da impazzire: trasparenze illegali in vista.

L’ex cantante degli anni ’90 e showgirl, Sabrina Salerno ha ricevuto tantissimi attestati di stima durante il suo ultimo scatto pubblicato sulla pagina personale di Instagram.

E’ proprio nei meandri dei social network che si concentra la maggiore attenzione da parte degli appassionati di una bellezza che non ne vuol sapere di intraprendere il viale del tramonto.

Nonostante la carta d’identità non fosse più brillante come un tempo, la showgirl di scuola Claudio Cecchetto fa ancora tutta la differenza di questo mondo in termini di fascino e leggiadria.

Difficilmente la vediamo in tv come protagonista ma quando si presta alle ospitate nei salotti di gossip più roventi riesce a concentrare su di se un’attenzione diversa dal solito.

Sabrina ha festeggiato le 1,3 milioni di presenze tra gli utenti social in quel di Venezia, uno dei borghi preferiti dove ama spendere il proprio tempo libero

Sabrina Salerno paralizza gli utenti di Instagram con una serie di primi piani incandescenti: meravigliosa!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno è stata confermata a pieni voti tra le preferenze in vetta alla classifica delle dive dello spettacolo più seguite e invitanti per gli utenti social.

La cantante degli anni ’90 spesso lontana dai riflettori appare sporadicamente in tv e quando accade è quasi sempre un evento per il pubblico da casa e i protagonisti in studio.

La maggiore espressione del suo fascino in ogni caso è quasi sempre rintracciabile sui social e in particolare su Instagram, laddove Sabrina si è resa protagonista di una serie di primi piani da far girare la testa all’istante.

La showgirl domina la scena con trasparenze illegali ai lati della t-shirt e una pancia piattissima e perfetta, segno di una bellezza intramontabile, invidiabile da qualsiasi ventenne.

Lo sguardo diabolico e ipnotico completano il ritratto di una dea afrodisiaca che non risente minimamente delle ingiurie del tempo.