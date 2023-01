Maurizio Costanzo e la terribile rivelazione: per quanto vivrà ancora

Il conduttore di Canale 5, Maurizio Costanzo rompe il silenzio e rivela il tempo che gli resta per sopravvivere. La scioccante intervista.

Il popolare presentatore tv di Canale 5, una presenza costante ormai da tanti anni in seconda serata sulle reti Mediaset è uscito allo scoperto portando con se sgomento e preoccupazione per se stesso e i telespettatori.

Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi e conduttore dello show di Canale 5 ha rotto il silenzio e ha svelato quali sono i propositi per il nuovo anno.

L’intervista al settimanale Nuovo Tv è stata realizzata l’ultimo giorno dell’anno e i virgolettati che son venuti fuori hanno tenuto tutti col fiato sospeso, probabilmente anche la moglie a casa.

Il presentatore ha confessato che continuerà a tenere incollati i telespettatori davanti alla tv ma non sa per quanto altro tempo, siccome dovrà riguardarsi dalle nuove e preoccupanti condizioni di salute

Maurizio Costanzo non si nasconde più: ecco quanto gli resta da vivere

La terribile rivelazione nell’intervista al settimanale Nuovo Tv di Maurizio Costanzo ha gettato nello sconforto più totale fan e telespettatori del popolare e navigato presentatore.

Il marito di Maria De Filippi, protagonista nelle seconde serate in Mediaset con il suo inseparabile show di gossip e spettacolo ha augurato a se stesso di cercare di sopravvivere il più a lungo possibile.

Il proposito per l’anno nuovo per Maurizio tiene tutti col fiato sospeso. Il giornalista di Canale 5 ha ormai raggiunto la soglia degli 84 anni e nel 2023 andrà per le 85 primavere.

Naturalmente Maurizio non si sente più a suo agio e in forma come un tempo, probabilmente perseguitato da forti dolori e da quella speranza che si augura per questo nuovo anno, ovvero di riuscire a superarlo e sopravvivere stando bene con se stesso.

In ogni caso il popolare presentatore ha confidato ai giornalisti di comportarsi bene con i personaggi con i quali avrà a che fare in questo 2023 per non avere il rimorso di essere ricordato per il lato malvagio della propria personalità.