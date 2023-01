Non trovano più la bambina: era morta dentro la lavatrice

Una bambina di tre anni è stata rinvenuta, senza vita, dentro la lavatrice di casa. Non si sa cosa sia accaduto alla piccola.

Solo gli esami autoptici potranno fare chiarezza sul decesso della bambina. A trovare il corpo della piccola è stato il papà.

La tragedia si è registrata in un appartamento del XXesimo arrondissement, a Parigi. Stando a quanto emerso fino ad ora, sul corpo della piccola vittima non sono stati trovati segni di percosse o di altre forme di violenza. Potrebbe, dunque, essersi trattato di una disgrazia. Da una primissima ricostruzione si pensa che la bambina sia morta soffocata all’interno dell’elettrodomestico. Tuttavia fonti locali hanno specificato: “Bisogna essere prudenti, non sappiamo cosa sia successo e l’autopsia ci permetterà di comprendere meglio”.

Il corpo della bimba è stato rinvenuto dal padre dopo che la famiglia – composta da altri quattro figli tra i 18 e i 7 anni – aveva cercato la piccola per tutto l’appartamento. La lavatrice in quel momento non era in funzione.

Aperta un’inchiesta

Le Forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per ricercare le cause della morte della piccola. Dalle prime ricostruzioni pare che, nella serata di giovedì, la famiglia della bambina si apprestasse a mettersi a cena quando, non riuscendo più a trovare la piccolina, è stato lanciato l’allarme della sua scomparsa. Il padre, la compagna, e i fratelli l’avrebbero cercata a lungo in casa, anche con l’aiuto di alcuni vicini, fino al ritrovamento all’interno della lavatrice che era chiusa. Se la piccola è morta per soffocamento vuol dire che è rimasta chiusa lì diverse ore. Pertanto sembra strano che nessuno dei familiari si sia accorto della sua scomparsa fino all’ora di cena. Purtroppo nell’ultimo periodo le tragedie che hanno come protagonisti dei bambini sono state tante. Proprio qualche giorno fa in Sicilia è stata uccisa una bambina di appena 4 anni, Patrizia. La piccolina è stata travolta da un’auto mentre stava uscendo dal cancello dell’abitazione. Nonostante i tempestivi soccorsi non c’è stato nulla da fare e la bambina è spirata sotto gli occhi della madre e del padre.