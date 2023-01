Riceve una notizia che non avrebbe mai voluto sentire e organizza il matrimonio in 6 settimane: muore dopo le nozze

Era bella, giovane e piena di vita. Purtroppo è morta poco dopo aver coronato il suo sogno: sposare il suo grande amore.

Un matrimonio bellissimo seppur organizzato in sole sei settimane. Ma il sogno è durato un battito di ali: la sposa è deceduta dopo poco

La ragazza sembrava avere tutto: giovane, bella, un lavoro promettente e una bellissima storia d’amore. Il mondo di Victoria Hall-Hulme – 33enne britannica- è stato sconvolto dalla scoperta di un tumore. Ma la giovane non si è arresa e dal letto dell’ospedale dove era ricoverata per fare le terapie, in sole sei settimane ha organizzato il suo matrimonio con il fidanzato Angus. Inizialmente, dopo la diagnosi di tumore all’intestino, la giovane aveva cercato di allontanare il fidanzato per non condannarlo alla sua stessa agonia. Ma lui le è rimasto accanto e hanno combattuto la malattia insieme fino all’ultimo giorno.

La scoperta del tumore

Victoria era una donna perfettamente sana e non aveva mai avuto problemi di salute particolari. All’improvviso però ha sofferto di crampi addominali per due settimane, perdita di peso e affaticamento. Si è fatta un controllo e ha scoperto di avere un tumore all’intestino. Così ha iniziato una chemioterapia di 6 mesi. Ma nonostante i tentativi la malattia è peggiorata. Sapendo che il suo tempo era limitato Victoria ha organizzato un matrimonio in sei settimane dal suo letto d’ospedale. Supportata da amici e familiari è riuscita a organizzare una giornata perfetta ma la sua salute ha continuato a peggiorare. La 33enne è stata trasferita prima a casa della sua famiglia e poi al St Wilfred’s Hospice dove è morta circondata dai suoi affetti il 2 settembre 2022, pochi mesi dopo le nozze con Angus. Il marito oggi la ricorda con grande commozione come una donna piena di vita ed entusiasmo, che fino all’ultimo ha combattuto. La famiglia di Victoria ora sostiene la campagna “Stand Up To Cancer” di Cancer Research UK e Channel 4, per sostenere la ricerca contro i tumori. E se Victoria se ne è andata pochi mesi dopo il matrimonio, in Italia una giovane di 27 anni, Elena Fiore, è morta per un malore improvviso senza nemmeno conoscere il figlio che aveva messo al mondo.