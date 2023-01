Grillo vuole cancellare i contanti per sempre: “Così pagate le tasse e non avremo più rapine in banca”

Il fondatore del Movimento Cinque Stelle prospetta una società in cui il denaro contante verrà abolito e ogni pagamento avverrà con le carte.

Beppe Grillo, dal suo blog, lancia la sua proposta economica per rilanciare il paese: abolire i contanti. Proposta che, almeno per il momento, sembra non essere gradita al Governo di Giorgia Meloni.

Secondo il fondatore del Movimento Cinque Stelle l’obiettivo dell’Italia deve essere dire addio ai contanti. I pagamenti in futuro, secondo Grillo, dovranno avvenire solo con sistemi digitali. L’ex comico genovese riporta l’esempio della Danimarca, di cui tanto si è discusso in questi giorni per via dei dati sulle rapine. “La Danimarca ha registrato il suo primo anno senza rapine in banca, poiché l’uso di denaro contante è diminuito negli ultimi anni. Nel 2021, il paese nordico ha avuto una sola una rapina in banca, in calo rispetto alle 222 di due decenni fa, secondo i dati di Finance Denmark. L’anno scorso, nel 2022, non ne è avvenuta nessuna”– le parole di Grillo.

Meno contanti e meno lavoratori

Perché questo calo nelle rapine? Maggiori controlli da parte delle Forze dell’Ordine? No. Secondo Beppe Grillo questo miglioramento va imputato unicamente all’abolizione del denaro contante. Il fondatore dei Cinque Stelle spiega che le banche nel tempo hanno ridotto i loro servizi di cassa. Di circa 800 filiali bancarie solo circa 20 hanno ancora personale che gestisce depositi e prelievi. La riduzione del numero di cassieri in Danimarca è in gran parte dovuta al fatto che la maggior parte dei pagamenti viene effettuata tramite carte di pagamento o altre opzioni di pagamento digitali. “Prendiamo esempio. Sicuramente uno dei tanti motivi in più per essere una società cashless“- conclude Grillo. Tuttavia non viene considerato un altro fattore: se il numero degli impiegati bancari diminuisce vuol dire che queste persone non servono più. Che fine faranno? Verranno licenziati andando ad aggiungersi ai già tanti disoccupati? Dall’inizio della sua esperienza politica il Movimento Cinque Stelle ha sostenuto la transizione digitale verso i pagamenti elettronici, in primis come forma di contrasto all’evasione fiscale. Il Governo Conte due aveva introdotto anche il cashback – eliminato da Mario Draghi – che mirava proprio a estendere l’utilizzo di sistemi di pagamento che non fossero i contanti. Il Governo di Giorgia Meloni, invece, sembra avere idee un po’ diverse e promuove la libertà di ciascuno di pagare – entro un tetto massimo – come preferisce.