Roma, buoni postali per 20 mila euro: la moglie non si accorge di nulla e li brucia nel camino

Una donna ha acceso il camino e ha dato alle fiamme in pochi minuti tutti i risparmi del marito.

La vicenda è avvenuta a Roma. Ventimila euro andati letteralmente in fumo in pochi secondi.

Nonostante le temperature capitoline ben al di sopra della media stagionale, un’anziana signora residente a Roma non ha voluto rinunciare alla magia del caminetto a Natale. Purtroppo, però, invece che un momento di festa e magia natalizia si è tutto trasformato in un incubo: la donna ha bruciato ben ventimila euro di buoni fruttiferi postali. È accaduto in un appartamento di via Quattro Venti, nel quartiere di Monteverde. Il marito, resosi conto di cosa stava facendo la consorte, ha subito tentato di spegnere le fiamme davanti le facce esterrefatte degli invitati lì presenti che non capivano cosa stesse accadendo.

Perché ha bruciato i soldi?

La donna, in realtà, non voleva bruciare i risparmi del marito per fargli un dispetto o per vendetta. Semplicemente non sapeva che lì nel camino il coniuge avesse nascosto quei soldi. L’uomo ha spiegato che, tempo prima all’interno della cappa del camino aveva nascosto buoni fruttiferi postali per 20.000 euro, che rappresentavano i risparmi di anni. Li aveva messi ripensando che, almeno, qualora i ladri fissero entrati in casa, non li avrebbero mai trovati: “Pensavo fosse un luogo sicuro, dove i ladri non sarebbero mai andati a cercare. Mia moglie non lo sapeva che li avevo nascosti lì. Ogni anno, prima di accendere il fuoco, li spostavo“- le parole del protagonista di questa curiosa storia. Non è chiaro come mai non lo avesse comunicato anche alla moglie però. Un Natale che si è concluso non esattamente nel migliore dei modi per i due anziani romani. Non così drastico ma altrettanto sorprendente il Natale di un’altra famiglia che, a fine pranzo, si è vista presentare il conto dalla padrona di casa. Una nonna, infatti, dopo aver cucinato per tutti i suoi familiari si è fatta pagare il conto per il pranzo natalizio sia dai figli sia dai nipoti. La donna non ha avuto remore: 15 sterline a testa con bonifici diretti sul suo conto corrente. Forse uno stratagemma per farsi portare al ristorante il prossimo anno.