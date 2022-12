Incidente folle sulla Pontina, l’auto si schianta contro l’ambulanza con a bordo un paziente

Ennesima tragedia sulla Pontina, da molti ritenuta la strada più pericolosa d’Italia. Un’auto si è scontrata con un’ambulanza.

Il sinistro si è verificato all’altezza dello svincolo di Borgo Isonzo, nella provincia di Latina. Per motivi ancora in fase di accertamento, un’ambulanza si è scontrata con un autovettura.

L’impatto è stato devastante e il bilancio è di quattro feriti. Sulle dinamiche del sinistro, stanno indagando da questo pomeriggio gli agenti della Polizia Stradale. Gli incidenti che si registrano sulla Pontina ormai si fa fatica a contarli. Non a torto è ritenuta da tanti automobilisti come la strada più pericolosa d’Italia. A essere protagonisti di questo ennesimo incidente, un’ambulanza e un’autovettura, che sarebbero andate in collisione all’altezza dell’uscita di Borgo Isonzo, frazione alle porte di Latina. L’impatto è stato violentissimo e, infatti, la parte anteriore della vettura è andata completamente distrutta, in un mare di lamiere. Ma sono stati riportati danni anche dell’ambulanza che, in quel momento, stava trasportando un paziente.

Il bilancio del sinistro

Il bilancio è grave: sono rimaste ferite ben quattro persone. Fortunatamente nessun morto. Per monitorare al meglio le condizioni di salute di tutti i coinvolti nel sinistro, i sanitari del 118 hanno trasportato i feriti presso il più vicino Pronto Soccorso. Da quello che è stato confermato dalle fonti della Polizia Stradale, sull’ambulanza viaggiava un paziente diretto alle cure sanitarie dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Ora spetterà alla Polizia stradale la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente. Ancora una volta viene confermata la pericolosità della Pontina, un’arteria che collega Roma e Latina. Più volte gli automobilisti hanno lamentato che su questa tratta sia priva di ogni forma di sicurezza e, ad incrementare il numero dei sinistri spesso mortali, incide sicuramente e in misura importante l’alta velocità tenuta da alcuni automobilisti , soprattutto, dalla maggior parte dei motociclisti. E proprio due giovani motociclisti, qualche giorno fa, hanno perso la vita nel quartiere della Garbatella a Roma. Le due vittime avevano solo 18 anni e viaggiavano in sella ad uno scooter che è stato travolto da un camion passato con il rosso. Per i due ragazzini non c’è stato purtroppo nulla da fare.