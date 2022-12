La notte li porta via per sempre alle loro famiglie: per Michele, Elisa e Sara non c’è stato niente da fare

Tragedia a Bari. A perdere la vita tre giovanissimi. Le tre vittime avevano 19,21 e 25 anni. Un altro ragazzo si trova in gravi condizioni.

Il dramma è avvenuto a Modugno, alle porte di Bari. Un ragazzo è morto sul colpo mentre altre due giovani sono spirate poco dopo in ospedale. Un quarto, invece, ricoverato e sta lottando tra la vita e la morte.

Si tratta di altre tre vittime della strada. Il sinistro mortale è avvenuto sulla statale 96 a Modugno, alle porte di Bari. I tre viaggiavano insieme a due coetanei su una Mini Cooper che si è scontrata contro un bus. Dopo l’impatto, l’auto su cui viaggiavano i cinque amici ha urtato lo spartitraffico ed è rimbalzata contro il muro sul lato destro della carreggiata. Un ragazzo di 21 anni è morto sul colpo mentre due ragazze – una di 25 e una di 19 anni – sono decedute al Policlinico di Bari dove erano arrivate già in condizioni disperate. Alla guida della vettura vi era un 29enne. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri che, su ordine della procura di Bari, stanno indagando. I pubblici ministeri hanno aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per omicidio colposo.

Tre morti e un ferito grave

I tre ragazzi deceduti sono Michele Traetta – originario di Toritto – Sara Grimaldi ed Elisa Buonsante. L’auto su cui viaggiavano era diretta verso Altamura. Le tre vittime, secondo quanto ricostruito, viaggiavano tutte sul sedile posteriore della Mini Cooper. Anche un altro ragazzo ha riportato gravi ferite ed è ricoverato in ospedale, mentre il conducente dell’autovettura, rimasto illeso, sarebbe già stato dimesso. Nessuna conseguenza per il conducente dell’autobus, un uomo di 65 anni che, fortunatamente, è rimasto illeso. Pochissimi giorni fa altri quattro amici, tutti giovanissimi, hanno perso la vita in provincia di Perugia. I quattro – tutti di età compresa tra i 17 e i 22 anni – dopo essere stati ad una festa di compleanno erano risaliti in macchina per raggiungere una discoteca ad Arezzo, in Toscana. Purtroppo il loro viaggio è terminato prima. Tragica ironia della sorte, in quello stesso tratto di strada, nel 1999 erano morti altri quattro giovani.