Il neonato continua a piangere al ristorante: la madre insulta i clienti che si lamentano

Una serata che doveva essere piacevole si è trasformata in un incubo per due coppie.

Pomo della discordia il figlio di una delle due coppie che non voleva proprio saperne di stare tranquillo e ha continuato a piangere per tutta la serata.

Sarebbe dovuta essere una uscita in tranquillità, una serata di relax tra marito e moglie dopo la nascita del secondo figlio. Così- ha raccontato la moglie – i due, dopo aver lasciato il bambino alle cure di una babysitter, si sono diretti per cena in un ristorante di lusso. “Mio marito e io siamo usciti a cena un paio di sere fa. Era la prima volta da soli dopo la nascita del nostro bambino. È il mio secondo figlio, il primo per mio marito, quindi non è stato facile deciderci a farlo. Abbiamo preso una babysitter e siamo andati in un ristorante elegante molto carino” – così la moglie ha iniziato il suo racconto sui social. Poco dopo aver ordinato una brutta sorpresa: al tavolo accanto al loro si è seduta un’altra coppia che, però, non aveva lasciato il figlio alla babysitter ma lo aveva portato con sé nel locale. Il neonato, forse spaventato da un ambiente nuovo, pieno di luci e rumori, ha iniziato a piangere. Così la prima coppia, volendo stare tranquilla, ha chiesto di poter cambiare tavolo. A quel punto apriti cielo: la mamma del bimbo che piangeva si è scagliata contro di loro insultandoli.

Volano insulti tra le due coppie

Il racconto della donna prosegue: “Pochi minuti dopo aver ordinato, un’altra coppia si è seduta sul tavolo accanto a noi con un bambino piccolo nel passeggino. All’inizio andava bene ma dopo pochi minuti il bambino ha iniziato a piangere. Cercavano di confortarlo, ma ogni volta che sembrava che fossero riusciti a farlo addormentare, si svegliava piangendo di nuovo”. La madre del bambino è scoppiata, a sua volta, in lacrime e ha accusato l’altra coppia di non conoscere le difficoltà di chi ha figli e di essere poco tolleranti verso i bambini. A questo punto la coppia che aveva lasciato il figlio con la babysitter ha risposto educatamente che forse un ristorante non è il luogo più adatto per far stare tranquillo un neonato: “Le ho detto che se avesse voluto avrebbe potuto davvero fare qualcosa per il pianto: avrebbe potuto portare il suo bambino a casa in modo che potesse dormire tranquillo, lasciando anche gli altri tranquilli di godersi la cena“. In effetti un ristorante potrebbe non essere il luogo migliore per un bimbo di pochi mesi. Tuttavia non è nemmeno così difficile disdire all’ultimo. Molti ristoratori, infatti, hanno introdotto multe salatissime per chi prenota e non si presenta o si presenta in ritardo.