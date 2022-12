Amici 22: incubo nella notte I È successo

Uno degli allievi di Amici ha passato una nottata terribile, Maria è rimasta sconvolta e anche tutti gli altri.

Ad Amici 22 è stata presa una decisione importante da parte dei professori nei confronti degli allievi. Dopo una serie di richiami per le pulizie in casa, alcuni allievi sono stati puniti in modo esemplare.

Rudy è stato alquanto severo e ha preso una decisione netta spiazzando tutti. I ragazzi rischiano l’eliminazione per il loro comportamento sconsiderato. Ecco cosa è successo e perché gli allievi hanno trascorso una nottata orribile.

Amici 22, i professori prendono una decisione drastica

Il comportamento di alcuni allievi ad Amici ha fatto arrabbiare molto i professori e la produzione, al punto che sono stati presi provvedimenti molto severi. In particolare Aaron, Tommy Dali, Piccolo G e anche Mattia sono stati i più penalizzati.

Sono mesi ormai che si parla delle pulizie in casetta svolte solo da una parte degli alunni. Altri se ne fregano e fanno fare tutto a quelli più diligenti. Questo comportamento però non è passato inosservato e ha fatto arrabbiare molto i professori e la produzione.

Rudy ha chiesto gli altri professori di prevedere un’eliminazione definitiva per gli allievi in base alle loro prossime classifiche. Questo ha mandato gli allievi in confusione, alcuni si sono anche messi a piangere dalla disperazione.

Dopo aver parlato con gli altri professori però, Rudy ha deciso di ritirare la sua proposta ma ha deciso di prendere altri provvedimenti. Per questo ha chiesto ad Aaron, Tommy, Piccolo G, NDG, Mattia, Samu, Gianmarco e Niveo di riunirsi in una stanza in attesa di una sua decisione finale.

Il professore non vuole che per colpa degli allievi presenti nella lista nera, possa essere eliminato qualcuno che non merita di andare via. Perciò i ragazzi si sono riuniti in sala relax per attendere notizie sul loro destino. Tuttavia Rudy non arriva e i ragazzi si trovano a dover dormire lì.

Intanto in casetta Cricca piange disperato per i suoi compagni, sostiene che lui e gli altri avrebbero dovuto fare di più per aiutarli. Interviene quindi Maria che è rimasta colpita da questa reazione del giovane cantante. La conduttrice cerca di calmarlo. In particolare Cricca è dispiaciuto per Piccolo G che è quello che ha reagito in modo peggiore al provvedimento. Dovremmo attendere le prossima puntate per sapere cosa accadrà.