Uomini e Donne: Maria imbarazzatissima

A Uomini e Donne è successo qualcosa di davvero assurdo. Il web rimane senza parole e la De Filippi è in imbarazzo.

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne è successo qualcosa di davvero inaspettato e particolare. I telespettatori sono rimasti senza parole e c’è stata anche tanta commozione. Maria De Filippi era in imbarazzo.

I protagonisti di questo episodio particolare sono stati Paola e Alessandro de Trono Over. Quello che è successo ha toccato profondamente il pubblico di Canale 5, che sono rimasti dispiaciuti per il cavaliere che ha affrontato una situazione umiliante.

Imbarazzo e commozione a Uomini e Donne

Quello che è successo nel corso della scorsa puntata di Uomini e Donne è stato davvero increscioso. Il pubblico è rimasto attonito dall’episodio che si è verificato. Maria De Filippi ha invitato Paola e Alessandro a confrontarsi al centro dello studio ma quello che è uscito è stato davvero imbarazzante.

Molti credono che Paola e Alessandro avrebbero dovuto parlare in privato. Tuttavia così non è stato, Paola ha voluto parlare faccia a faccia con Alessandro. Paola ha dunque esposto i suoi problemi ad Alessandro, ha lamentato una mancanza di passionalità. Ha visto molta dolcezza ma niente passione purtroppo.

Alessandro è rimasto molto imbarazzato dalla situazione, alcuni del pubblico credono che Paola non abbia mai avuto interesse per lui. E a questo punto anche Alessandro è arrivato a crederlo. Ecco alcune parole pronunciate da Paola:”Lui è molto delicato, è dolce. A volte ci sta, ma sempre a me non arriva nulla. Ci sono stati tantissimi baci, abbracci ed effusioni”.

Alessandro però ribatte dicendo che non ha avvertito questo. L’uomo non nasconde un imbarazzo velato e il fatto di esserci rimasto male. Inoltre Alessandro aveva portato un piccolo presente per Paola, che ha deciso comunque di consegnarli nonostante tutto. Si trattava di un mazzo di fiori e una lettera molto dolce rivolta alla dama.

Insomma Paola desiderava un pò più di passione e trasporto che non ha avuto nei confronti di Alessandro. Lui al contrario pensava di aver trovato la donna giusta, ma così non si è rivelato. A questo punto staremo a vedere se la situazione evolverà oppure se è finita lì.