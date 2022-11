Uomini e Donne: Ida e Alessandro a cena I Ma arriva anche lui!

Ida e Alessandro sono usciti dal programma Uomini e Donne e hanno fatto una cena speciale con una terza persona.

La coppia Ida e Alessandro, uscita da poco da Uomini e Donne insieme dopo un percorso lungo e difficile hanno fatto una cena con una terza persona speciale. La loro storia ha appassionato tutti ma c’è chi aveva dei dubbi, specialmente dopo la storia di Alessandro con Roberta, altra dama del parterre.

Tuttavia, nonostante la presenza sia di Roberta che dell’ex di Ida, Riccardo che hanno remato contro la storia d’amore di Ida e Alessandro, i due sono riusciti ad uscire insieme. Al momento quindi i due fanno coppia fissa.

Ida e Alessandro a cena con lui, assurdo

Non tutti hanno amato il percorso di Ida e Alessandro a Uomini e Donne, uno di questi è Armando Incarnato, che è molto amico di Ida. All’interno del programma Armando ha più volte espresso i suoi dubbi su Alessandro. L’uomo ha sempre creduto che alla fine Ida sarebbe tornata insieme a Riccardo.

Nonostante tutto però Ida e Alessandro sono usciti dal programma per viversi fuori e Armando non l’ha presa benissimo, anche se alla fine ha abbracciato Ida e si sono promessi di vedersi fuori.

Quella promessa è stata mantenuta perché i tre si sono rivisti fuori dal programma a cena. Ida è stata a Salerno da Alessandro e lì sono stati raggiunti poi anche da Armando. I tre hanno trascorso una bella serata. Armando in un video su instagram ha anche dichiarato che sono due ragazzi bellissimi e anche se lui non ci credeva nella loro storia, si è dovuto ricredere perché si vede che sono affiatati.

Armando è dunque molto felice per la sua cara amica che dopo tanto tempo è riuscita a trovare finalmente l’amore che desiderava. Adesso staremo a vedere se questa relazione durerà oppure se alla fine si rivelerà un fuoco di paglia come credono molti. Tante persone vorrebbero vedere Ida ancora insieme a Riccardo, i due hanno avuto una storia importante ma ormai è impossibile ritrovare un equilibrio per via di tutte le cattiverie dette e i gesti.