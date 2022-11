Scopriamo insieme dove possiamo vedere nuovamente sul piccolo schermo Suor Cristina, dopo la sua rivelazione. Il fatto di aver tolto il velo ha lasciato tutti completamente senza parole, e adesso si chiedono che cosa vorrà fare in televisione.

Come sappiamo ha esordito a The Voice facendosi conoscere per la sua incredibile voce, poi si era allontanata dal mondo dello spettacolo e della musica, per fare ritorno, all’improvviso con una intervista a Silvia Toffanin che ha lasciato tutti stupiti.

Ha dichiarato che vive in Spagna e che fa la cameriera, da quando ha lasciato le sue consorelle, ma la voce delle ultime ore sembra dire tutt’altro, si perchè potremmo rivederla sul piccolo schermo a breve, ma tutti si chiedono dove e soprattutto in che programma? Ci pensiamo noi a svelarvi tutto.

Suor Cristina torna in tv: ecco dove e quando | Da non credere

La sua vincita come sappiamo risale al 2014, e Cristina Scuccia si è presentata al mondo con una semplice donna di 34 anni che ha lasciato la sua vita dalle Orsoline ed ha parlato senza problemi dei cambiamenti che sono successi negli anni. Il tutto è avvenuto la scorsa domenica nel programma di Canale 5, ovvero Verissimo.

Tutti gli italiani che hanno visto cosa è accaduto sono rimasti senza parole e la notizia ha avuto un eco che nessuno si immaginava, è arrivata praticamente su tutte le pagine dei giornali italiani.

Noi sapevamo che non sarebbe tornata nuovamente in televisione, ma qualcosa è successo perchè si parla di una nuova partecipazione, ma quando ci sarà ed in che programma? L’ultima volta che l’abbiamo vista aveva un bellissimo tailleur rosso. Sono state intervistate anche le sue ex consorelle delle Orsoline che hanno dichiarato le seguenti parole, come indica Fanpage: